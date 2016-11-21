В Харбине создан сухопутный логистический узел с Россией

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

Центр автомобильных перевозок между Россией и Китаем «Лун Юнь» заработал в июле этого года, и на конец сентября через сухопутный порт было отправлено грузов на сумму 120 миллионов долларов США, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

В центре перевозок работает единая логистическая информационная система «Е Юнь Тун», в которой фиксируется весь путь товара. В системе на данный момент зарегистрировано 133 китайских агентства по перевозке грузов и 69 российских логистических компаний — то есть почти 70 предприятий России и Китая, работающих в этой отрасли.

Главный исполнительный директор «Е Юнь Тун» (входит в группу «Лун Юнь») Чжан Шуан сообщил, что грузы на пути из Китая в Россию обслуживают не менее семи компаний, отвечающих за отправление грузов, их сортировку, подачу заявления в таможню, растаможку и другие работы. Создание единой информационной системы позволяет выработать единый стандарт качества услуг, проследить путь товара, а также разумно планировать маршруты перевозки, снижать их стоимость и увеличивать скорость прохождения всех процедур.