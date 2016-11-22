На Урале создано первое в стране непартийное политическое движение

Считается, что на флаге «Преображения Урала» изображён золотой сокол, однако геральдисты подвергли его критике, утверждая, что это «голубь-горлица, к тому же без хвоста»

Опубликовано в №217 от 22.11.2016

В 1993 году в Екатеринбурге было презентовано непартийное политическое движение «Преображение Урала». Это было первое подобное региональное объединение в России. Возглавил движение Эдуард Россель.

Решение о создании «Преображения Урала» было принято после ликвидации указом Президента РФ Уральской Республики. Организатором движения выступил Алексей Воробьёв, а политическим координатором долгое время оставался Антон Баков. Ему же принадлежит идея создания флага и герба «Преображения Урала» — в центре бело-зелёно-черного полотнища был изображён золотой сокол с поднятыми крыльями. Позже этот флаг был одним из претендентов на принятие в качестве официального символа региона.

Первые выборы, в которых принимало участие «Преображение Урала», прошли 10 апреля 1994 года. Тогда «Преображение» получило три из 28 депутатских мандатов. В Областную думу прошли Сергей Дубинкин, Игорь Мишини сам Эдуард Россель, который был избран председателем думы. В новом составе законодательный орган принял Устав Свердловской области, почти полностью повторявший Конституцию Уральской Республики, которая, среди прочего, подразумевала выборы губернатора региона. В то время нигде больше в России руководителей региона не выбирали — их назначал президент. Первые такие выборы прошли на Среднем Урале в августе 1995 года.

Это стало ключевым событием в деятельности «Преображения Урала». Среди девяти кандидатов, участвовавших в первом туре голосования, определились два явных лидера — Россель и бывший в то время главой областной администрации Алексей Страхов. Разрыв между ними был всего 2,8 процента. Однако во втором туре выборов с большим перевесом (59 процентов голосов) победил Эдуард Россель.

Выборы в Законодательное собрание Свердловской области 1996 года также были успешными — «Преображение» набрало 35,2 процента голосов избирателей и получило шесть мандатов из 14. Но уже через два года движение ждал провал. На выборах в 1998 году «Преображение Урала» получило всего 9,26 процента голосов и два мандата из 14. После этого тяжёлого поражения Россель был вынужден отказаться от самой идеи и даже от использования названия «Преображение Урала».

Активисты движения создали сначала избирательный блок «Единство Урала», позже — «За родной Урал», но ни одна из этих организаций долго не просуществовала. Ужесточение закона о политических партиях в начале 2000-х годов окончательно уничтожило региональные партии.