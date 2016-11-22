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Областной бюджет надеется на федеральный

22 ноября 2016, 18:26 / Политика
Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №218 от 23.11.2016

Вчера, 22 ноября, на заседании свердловского Заксобрания депутаты в первом чтении приняли проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Из-за ряда изменений в федеральном законодательстве областная казна в следующем году потеряет несколько миллиардов рублей. По-этому в свердловском минфине надеются на федеральные субсидии, вопрос о распределении которых ещё не рассматривался в Госдуме.

«Это вопрос доверия к власти»

Выступая перед депутатами, заместитель губернатора — министр финансов Галина Кулаченко сообщила, что доходы областного бюджета на будущий год планируются в размере 184,8 миллиарда рублей. Могло быть и больше. Но из-за изменений в ФЗ региональная казна лишится нескольких источников финансирования. Федеральный центр, например, заберёт один процент отчислений налога на прибыль, а это 2,5 миллиарда рублей. Из-за сокращения отчислений по акцизам область потеряет порядка 1,4 миллиарда. Кроме того, серьёзное сокращение (фактически на семь миллиардов) ждёт региональный дорожный фонд, объём которого на следующий год пока предусмотрен в размере 10,1 миллиарда.

Галина Кулаченко допустила, что представленные цифры могут измениться в позитивную для региона сторону. Дело в том, что федеральный бюджет принят только в первом чтении. Поэтому в рамках его доработки регион может рассчитывать на дополнительные поступления.

Расходная часть областного бюджета в следующем году составит 194 миллиарда рублей. Дефицит, соответственно — 9,2 миллиарда рублей, снизившись на 5,4 миллиарда рублей Подавляющую часть этих средств планируется направить на социальные статьи. На образование — 52,4 миллиарда, здравоохранение — 35 миллиардов, на социальную политику — 44,5 миллиарда рублей.

После доклада депутат Владимир Никитин поинтересовался у Галины Кулаченко: нельзя ли увеличить бюджетный дефицит, чтобы снизить нагрузку на бюджет?

— Теоретически увеличить уровень дефицита можно, но это нарушит соглашение с Минфином России, по которому мы берём бюджетные кредиты, — ответила министр.

Депутат Олег Исаков призвал увеличить сумму в бюджете, зарезервированную под газификацию муниципалитетов. Сейчас на это заложено 140 миллионов рублей. Но по его словам, для поддержки кооперативов жителей, которые сами оплатили разработку проектной документации, требуется не менее 350 миллионов рублей.

— Проектная документация актуальна в течение трёх лет, потом можно в ведро выбрасывать. Если мы не выделим денег, так оно и будет. Мы, депутаты, сами призывали жителей создавать кооперативы и сейчас не можем их обмануть. Это вопрос доверия к власти, — заявил депутат. Его слова приняли к сведению.

Проект бюджета поддержали 38 депутатов

После обсуждения 38 депутатов поддержали проект бюджета в первом чтении, ещё четверо — не голосовали, а фракция КПРФ и вовсе выступила против. По словам руководителя фракции Александра Ивачёва, коммунисты не поддержали бюджет, так как он не направлен на развитие и улучшение жизни жителей региона. По его мнению, это стагнирующий бюджет.

— Урезаются практически все статьи: дорожное хозяйство, ЖКХ, сельское хозяйство. Непонятно, что с медициной, — заявил он.

Председатель комитета по бюджету Владимир Терешков заметил, что не было случая, когда коммунисты поддержали бы бюджет. Терешков также отметил, что сокращение расходов по некоторым направлениям связано, в частности, с урезанием финансирования из федерального бюджета.

— У нас большие долги по программе предоставления жилья детям-сиротам, около 3 тысяч нуждающихся. Есть проблемы с финансированием газификации территорий, нужны дополнительные средства на строительство спортивных сооружений около школ. Проблем много, но мы надеемся на дополнительные средства из федерального бюджета, который проходит второе чтение, — добавил Терешков.

24 ноября состоится первое заседание согласительной комиссии по доработке проекта бюджета, в котором, помимо депутатов, примут участие губернатор Евгений Куйвашев и профильные министры.

Кстати

Также во время заседания депутаты поддержали кандидатуру лидера свердловских единороссов Виктора Шептия на пост первого заместителя регионального Заксобрания, которую ввели с этого созыва. По словам председателя ЗакСО Людмилы Бабушкиной, функционал первого вице-спикера от «не первого» фактически ничем отличаться не будет. «Правда, он будет нести серьёзную общественную нагрузку», — добавила Людмила Валентиновна. 

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