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Молодёжь и патриотизм обделят?

23 ноября 2016, 19:02 / Политика
Мероприятий для активной молодёжи в Свердловской области проводится немало. Например - ежегодный Форум молодёжи "Евразия". Фото: Алексей Кунилов

Мероприятий для активной молодёжи в Свердловской области проводится немало. Например - ежегодный Форум молодёжи "Евразия". Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №219 от 24.11.2016

По проекту областного бюджета, финансирование молодёжной политики и патриотического воспитания в 2017 году сократится вдвое. Руководители молодёжных организаций опасаются закрытия многих программ. Вчера они обратились к депутатам комитета свердловского Заксобрания по молодёжной политике с просьбой увеличить расходы в проекте бюджета ко второму чтению.

Советник губернатора по вопросам молодёжной политики Ольга Глацких сообщила, что в этом году по двум основным программам: «Развитие потенциала молодёжи Свердловской области» и «Патриотическое воспитание граждан региона» было выделено 133 млн рублей. В следующем предусмотрено лишь 57 млн. Финансирование некоммерческих молодёжных и патриотических организаций в 2017 году планируют урезать в 6,5 раза (с 20,7 до 3,2 млн рублей). В 7,5 раза собираются сократить муниципальные субсидии на работу с молодёжью (с 15 до двух миллионов рублей).

Представители министерства физической культуры и спорта региона, руководители Регионального центра патриотического воспитания, Российского союза молодёжи, ассоциации «Возвращение», регионального отделения ДОСААФ сошлись во мнении, что это может привести к закрытию многих патриотических и молодёжных программ.

По словам руководителя комитета Елены Чечуновой, депутаты обсудят всё услышанное и представят своё заключение на согласительную комиссию по бюджету.

К слову, в интервью «ОГ» (номер от 23.11.2016) уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков, рассуждая на тему реализации в области молодёжной политики сказал, что эта работа сводится к «песням и пляскам, форумам и прочим мероприятиям для активной молодёжи — а это всего 10 процентов. А куда остальные 90 процентов?»

— У нас работает масса серьёзных организаций, направленных на профилактику преступности, снижение беспризорности. Колоссальную патриотическую работу ведут поисковые отряды. Летом в Староуткинске на захоронение останков солдат собрался весь посёлок. Ну какие тут песни и пляски? — прокомментировала Елена Чечунова.

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Молодёжь и патриотизм обделят?
По проекту областного бюджета, финансирование молодёжной политики и патриотического воспитания в 2017 году сократится вдвое. Руководители молодёжных организаций опасаются закрытия многих программ. Вчера они обратились к депутатам комитета свердловского Заксобрания по молодёжной политике с просьбой увеличить расходы в проекте бюджета ко второму чтению.

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