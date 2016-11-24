Горнозаводской округ возглавил мэр Невьянска

Опубликовано в №...220 от 25.11.2016

Глава Невьянска Евгений Каюмов указом губернатора Свердловской области назначен на пост управляющего Горнозаводским управленческим округом.

— В округе 12 муниципальных образований. Это промышленные центры: Новоуральск, Нижний Тагил, Невьянск, Кировград, Верхняя и Нижняя Салда. По большому счёту, Горнозаводской округ формирует промышленную основу всей Свердловской области. Задачи поставлены по консолидации усилий муниципалитетов для достижения социально-экономических показателей. Это рабочие места, достойная заработная плата, — говорит Евгений Каюмов.

Напомним, он возглавлял Невьянский ГО с 2009 года. После повышения в должности Евгения Каюмова и. о. главы городского округа будет председатель местной думы Александр Берчук, а и. о. главы администрации — замглавы администрации по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Фёдор Шелепов.

Михаил Ершов, ранее — управляющий Горнозаводским управленческим округом, по итогам сентябрьских выборов перешёл на работу в Законодательное собрание.