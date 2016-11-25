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Главой свердловского минтранса назначен Василий Старков
25 ноября 2016, 18:06 / Политика
Фото: Александр Исаков
- Опубликовано в №221 от 25.11.2016
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность министра транспорта и связи региона Василия Старкова.
Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.
К исполнению своих обязанностей новый глава областного минтранса приступает с понедельника.
До последнего времени Василий Старков возглавлял Управление автодорог Свердловской области — эту должность он занял в мае, сменив Руслана Чистякова. До этого Старков занимал пост замминистра транспорта и связи Свердловской области.
Как сообщалось ранее, кресло главы регионального минтранса освободилось в начале ноября после того, как Александр Сидоренко был отправлен в отставку.