Главой свердловского минтранса назначен Василий Старков

Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №221 от 25.11.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на должность министра транспорта и связи региона Василия Старкова.

Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

К исполнению своих обязанностей новый глава областного минтранса приступает с понедельника.

До последнего времени Василий Старков возглавлял Управление автодорог Свердловской области — эту должность он занял в мае, сменив Руслана Чистякова. До этого Старков занимал пост замминистра транспорта и связи Свердловской области.

Как сообщалось ранее, кресло главы регионального минтранса освободилось в начале ноября после того, как Александр Сидоренко был отправлен в отставку.