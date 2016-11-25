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Андрей Альшевских: «Никто рот кляпом не затыкает»

25 ноября 2016, 18:10 / Политика
У Андрея Альшевских пока нет кабинета ни в Госдуме, ни в регионе. Говорит, что по старой памяти ему на время выделили несколько квадратных метров в Заксобрании. Фото: Александр Зайцев

У Андрея Альшевских пока нет кабинета ни в Госдуме, ни в регионе. Говорит, что по старой памяти ему на время выделили несколько квадратных метров в Заксобрании. Фото: Александр Зайцев

  • Опубликовано в №221 от 25.11.2016

Андрей АЛЬШЕВСКИХ в сентябре сменил региональный парламент на федеральный. Работая в свердловском Заксобрании, он запомнился многим как один из самых ярких оппозиционеров. Однако перед выборами Андрей Геннадьевич перешёл из КПРФ в «Единую Россию» и теперь в Госдуме работает в одной связке с партией, которую некогда критиковал. Как смена партии повлияла на его убеждения и методы работы, почему лоббировать интересы региона свердловские депутаты смогут начать только в следующем году и поможет ли федеральный центр региону субсидиями — Альшевских рассказал в интервью «ОГ».

Фото: Александр Зайцев

— Андрей Геннадьевич, вы сейчас депутат Госдумы, но ощущение, будто из Екатеринбурга не уезжаете…

— Каждая четвёртая неделя в Госдуме — региональная. Когда мы сюда приезжаем, местное отделение партии готовит для нас графики встреч и мероприятий. Плюс мы сами дополняем программу. Из 14 свердловских депутатов в Госдуме 10 - единороссы. А если у каждого такой график, то понятно, что деятельность заметна. Например, других — коммунистов, справедливороссов — не видно и не слышно, да и не будет. Им это не надо. Думаю, весь депутатский срок седьмого созыва Госдумы, кроме как от депутатов «ЕР», активности ждать больше ни от кого не стоит.

— На мой взгляд, Игорь Торощин (депутат от ЛДПР) не реже приезжает.

— Игорь приезжает, да. Но у него своя точечная территория — Ирбитский округ. У остальных активности нет.

— В этом году в Госдуму вернулись одномандатники. В связи с этим ожидается, что интересы регионов будут отстаиваться мощнее. Вы это ощущаете?

— Думаю, в полную силу мы займёмся работой только в январе-феврале следующего года. Почему? Во-первых, перед нами до сих пор стоят организационные вопросы. Взять, например, меня. Мой кабинет ещё не оборудован. Элементарно - у меня нет ни компьютера, ни почты. Поэтому я ещё не могу качественно приступить к проработке всех законопроектов и предложений. Во-вторых, у меня нет рабочего места в регионе. Мы сейчас с вами сидим в Заксобрании, но тут меня приютили на время по доброй памяти. В-третьих, не оформлены помощники. Эти организационные моменты — серьёзная преграда, чтобы развернуться в полную силу.

Фото: Александр Зайцев

— Но всё-таки региональный лоббизм с вашей стороны будет?

— Что касается лоббизма, то в своё время я уже проговаривал и губернатору региона и Алексею Орлову (первый вице-губернатор региона. — Прим. ред), что для эффективного продвижения интересов области нам необходима информация. Мы можем озвучивать (и уже начинаем это делать) проблемы того или иного субъекта, просить выделить денег. Но получим один ответ: «Ребята, мы не против, но где заявки, сметы, проектная документация от региона?» Понимаете, если региональные власти с чистого листа заявляют: дайте денег, мы хотим то-то и то-то. Федералы скажут: ну хотите — и молодцы. Подход нужен иной. Нужно прийти и сказать: «Смотрите, у нас есть проект. Стоит он миллиард рублей. Вот все документы. Подключайтесь на софинансирование: 500 миллионов мы своих найдём, дайте ещё 500 миллионов. Такой сценарий более приемлемый. Поэтому ещё раз повторю, нам нужна информация, в какие мы, как субъект, программы обращались, что просили. Чтобы мы взяли эти бумаги и начали ходить по федеральным министерствам с просьбой рассмотреть и предусмотреть выделение денежных средств.

— Насколько важны связи, личные знакомства с министрами? Например, ваш коллега депутат Максим Иванов говорит, что у него хорошие отношения с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, он звонит ему и просит помочь продвинуть ту или иную инициативу в министерском пуле.

— В России никто не отменял телефонное право. Но мы должны понимать, что не всё так просто. Я бы не стал себя тешить тем, что вот я позвонил своему знакомому министру, и он помог. У каждого министра своё направление, свои цели и задачи. И если то или иное предложение не совпадает с его сферой деятельности и критериями, по которым будут оценивать его эффективность, то он на это не пойдёт. Да друзья, да товарищи, но своя рубашка ближе к телу. Может, это не видно на первый взгляд, но мы прекрасно понимаем, какая жёсткая конкуренция среди самих министерств. Каждое пытается оттянуть как можно больше федеральных денег на себя. Многие министерства пытались использовать в том числе и депутатов, чтобы те лоббировали их интересы через комитеты, фракции, заседания и так далее. Но Дмитрий Медведев буквально на днях чётко им сказал: «Ребята, вы не пытайтесь найти соратников в депутатском корпусе. Вы должны понимать, что любое министерство не наделено полномочиями кроить и перераспределять бюджетные деньги».

— К слову о деньгах. Сейчас в регионе идёт принятие проекта бюджета на будущий год. Пока непонятно, насколько федеральный центр поможет субсидиями.

— 15 ноября у нас прошло расширенное заседание фракции, где присутствовали федеральные министры и премьер Дмитрий Медведев. Там была выработана позиция фракции и правительства, куда и на какие цели предусмотреть дополнительные средства ко второму чтению бюджета. Было принято решение не допустить снижения финансирования агропромышленного комплекса. Не допустить снижения бюджетных мест в вузах. Выделить дополнительные деньги на оздоровление детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Отдельной строкой расходов (и этого никогда раньше не было) пойдёт благоустройство дворов. Львиная доля этих денег пойдёт в те города, где будет проходить ЧМ-2018 года. Для Екатеринбурга это очень хорошо…

Фото: Александр Зайцев

— Перебью, у нас прогнозируется серьёзное сокращение (фактически на семь миллиардов) регионального дорожного фонда.

— Принято решение не допустить снижение финансирования всего, что связано с дорожной отраслью.

— На школы планировали выделить 25 миллиардов рублей. Маловато, если учитывать, что на детские сады выделяли по 50 миллиардов.

— Уже принято решение, чтобы по данной программе было выделено не менее 50 миллиардов рублей. Кроме того, решение фракции — обеспечить в полном объёме финансирование федеральных программ, касающихся нашей оборонки. Для региона это очень актуально. Поэтому ко второму чтению (оно состоится 7 декабря), я думаю, будут достаточно серьёзные увеличения по федеральным деньгам в региональном бюджете.

— Негативные моменты всё же есть. Например, у региона отобрали процент отчислений налога на прибыль, а это 2,5 миллиарда рублей.

— Тут мы не могли ничего поделать. Это вызвано необходимостью формирования фонда порядка 200 миллиардов рублей, который будет направлен на поддержку субъектов. Потому что есть регионы, где доход порядка 50–60 миллиардов, а долгов у них под сотню миллиардов. Поэтому деньги пойдут как раз этим регионам, чтобы они смогли выполнить свои социальные обязательства.

— Губернатор призывал всех депутатов, избравшихся от Свердловской области в Госдуму, объединиться в некий региональный клуб. На ваш взгляд, это необходимо?

— Да, хотя бы ради того, чтобы мы могли обсуждать те или иные вопросы, вырабатывать по ним решения и заявлять о них в своих комитетах. Смотрите, депутат может работать только в одном комитете, а в Госдуме их 26. Скажу откровенно, что я работаю сейчас в промышленном комитете не потому, что мне совершенно не интересно ничто другое. Перед тем как записаться в этот комитет, я предварительно вёл консультации и переговоры с Евгением Владимировичем Куйвашевым, чтобы понять, где я буду наиболее полезен для региона. Точно так же, думаю, и другие депутаты имели разговор с губернатором.

Пока имеют место организационные моменты. Поэтому рано говорить о том, что мы выработали регламент, сколько раз и когда будем собираться.

— Перед выборами губернатор в случае вашего избрания предложил вам способствовать привлечению федеральных денег на подготовку и празднование 300-летия Екатеринбурга. Вы уже ведёте работу?

— Создан оргкомитет. От жителей Екатеринбурга начали поступать заявки. Уже сформирован перечень из 122 мероприятий. По предварительной оценке для их реализации необходимы порядка 180 миллиардов рублей. Там и метро, и строительство храма св. Екатерины, и благоустройство набережной, и так далее. Мы должны оформить заявку и не позднее 1 января 2018 года отправить её в федеральный центр.

Но тут я бы хотел обратить внимание на проблему. Я не зря уже говорил, что если нет документов, то тебе ничего не светит. Нам необходимо метро. Без помощи федерального центра его не построить. Но по предварительной моей информации у нас ещё даже нет проектной документации на строительство второй ветки. А без неё, без госэкспертизы, без сметы выходить на федералов со словами: дайте денег! — бессмысленно.

— А вы не выясняли, почему её нет?

— Могу только предполагать. Прежде чем подавать заявки, региональная исполнительная власть, как правило, согласовывает проекты с федеральными органами исполнительной власти. Говорят, нам надо денег сюда и сюда. В Москве отвечают: на это денег дадим, а на это не просите. После уже формируют заявку на одобренный проект, готовят документацию и получают средства. А если, скажем, на метро денег не дают, то они и не спешат собирать документы.

— Давайте немного о прошедших выборах. Как оцениваете кампанию КПРФ в регионе?

— Её должен оценивать не я, а те партийные функционеры, которые в ней участвовали. Ну и избиратели, которые отдавали голоса. Результат КПРФ говорит сам за себя. На мой взгляд, это результат неправильно расставленных приоритетов.

— Если бы вы пошли на выборы в Госдуму от КПРФ, проиграли бы?

— Прогнозы вещь неблагодарная. Независимо, от кого бы я пошёл, я бы бился на победу. В выборах я участвую с 2001 года, и никогда ни на кого не надеялся: только на себя, соратников и избирателей.

— Участвовать в выборах от «ЕР» проще, чем от оппозиционной партии?

— Все избирательные кампании одинаковы, независимо, от какой партии ты избираешься. Потому что выборы проходят в рамках Избирательного кодекса. Внимания разве что в этом году было гораздо больше. Многие прогнозировали, что у меня будет плохой результат, мол, оппозиционер, ушёл из КПРФ, а сейчас вон с — «Единой Россией». Но подавляющий процент избирателей голосует не за партию, а за конкретную личность. Многим было без разницы, от какой партии я иду, главное, чтобы я избрался и продолжил работать.

— Но, признайтесь, когда вы перешли в «ЕР», негатив всё-таки был?

— Негатива не было. Были категоричные люди. Многие просто не понимали, почему я принял такое решение, но после моих объяснений меня поддерживали. Определённый негатив пытались навязать в соцсетях. Но у меня нет практики стирать или убирать неприятные комментарии, которые люди оставляли на моей странице. Наоборот, это полезно, чтобы в облаках не витать.

— В прошлом созыве Заксобрания во фракции «ЕР» был, например, Евгений Артюх, которого можно назвать внутрифракционным оппозиционером. Вы не станете таким же проблемным членом фракции едироссов в Госдуме?

— Я хочу развеять тот миф, который пытаются навязать. Мне часто говорят, мол, в Заксобрании ты был активен, выходил на трибуну, критиковал, а сейчас избрался от «Единой России» и тебе даже права голоса не дадут, будешь сидеть молча. Официально заявляю, никто никого не лишает права голоса. Ты можешь по каждому закону выходить на трибуну и хоть до хрипоты выяснять отношения с федеральным правительством. Нам, наоборот, говорят, что это надо делать. Пожалуйста, на фракции, на комитете ты вправе выступать и отстаивать свою точку зрения. А дальше вступает партийная дисциплина. Если фракция приняла решение голосовать за или против, то будь любезен придерживаться.

Маленький пример. На последнем комитете рассматривали проект закона о торговле, по которому правительство дало отрицательное заключение. Когда вышел представитель правительства и начал говорить, на мой взгляд, некрасивые вещи о том, что у нас очень много промышленных производств, которые занимаются производством хлеба, и их надо закрывать. Я высказал всё, что о нём думал, и сказал, что ни в коем разе закон отклонять нельзя. В итоге, на основании моего выступления было принято решение повторно отправить законопроект на заключение в правительство. Может, мнение поменяется.

— В интервью одному изданию вы как-то заявили, что прошлый созыв регионального Заксобрания подорвал свой авторитет. Вы говорили, что нельзя принимать все предложения из министерств на ура. Думаете, ситуация изменится?

— Надеюсь. Но я и не говорю, что нужно отклонять всё, что вносит исполнительный орган. Смотрите, правительство внесло закон, он носит рамочный характер, то есть все полномочия в рамках этого закона после принятия отдаются правительству. Оно начинает разрабатывать постановления, положения, порядок и так далее. Я за то, чтобы правительство вместе с законом вносило проекты нормативно-правовых документов, постановления, распоряжения и так далее, чтобы мы понимали, как будут реализованы эти полномочия.

— Если говорить о материальных бонусах для депутатов Госдумы — служебные машину, квартиру в Москве уже получили?

— Меня все эти материальные вещи вообще мало беспокоят. Квартиру ещё не получил, с кабинетом тоже неразбериха. Что касается жилья, пока нас расселили в гостинице, машины, тоже нет. Но так же, как и все депутаты, я могу вызвать служебный транспорт по телефону диспетчера. Но пока большой необходимости нет, с удовольствием и пешком прогуливаюсь.

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