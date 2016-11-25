Генконсул Китая Гэн Липин: «Надеюсь, я здесь среди своих»

Ранее Гэн Липин работала на дипслужбе в Москве и Хабаровске. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №221 от 25.11.2016

Вчера, 25 ноября, Генеральный консул Китая в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин впервые встретилась с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, а также вместе с и.о. министра международных и внешнеэкономических связей Андреем Соболевым дала своё первое интервью в новом статусе, поприветствовав журналистов на русском языке.

— Моя дочь учится в Институте СМИ, она будущий журналист. И я надеюсь, что здесь я среди своих, — сказала она на пресс-конференции, сорвав аплодисменты журналистов. — Я никогда не была раньше в Екатеринбурге, но очень рада, что оказалась здесь, наверное, в этом мне помог Бог.

— У Урала и Китая прекрасные перспективы для взаимодействия в сфере туризма, сельского хозяйства и логистики. В частности, Екатеринбург может быть центром, откуда китайские товары будут доставляться в Европу, — добавила Гэн Липин.

Госпожа Гэн Липин также анонсировала 28 ноября проведение в Екатеринбурге Дня делового сотрудничества с провинцией Хэйлунцзян — китайская делегация, в которую войдут представители более 100 компаний из КНР, встретится с представителями российского бизнеса. В ходе переговоров будут подписываться договоры и соглашения о реализации совместных проектов в сфере машиностроения, нефтехимии, медицины, фармацевтики.