Китайцы ищут в Екатеринбурге ноу-хау

Замредактора «ОГ» Наталья Поташева наводит мосты с представителями китайского бизнеса. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

Вчера, 28 ноября, в Екатеринбурге прошёл Форум промышленного и технического сотрудничества между китайской провинцией Хэйлунцзян и Свердловской областью, в котором приняли участие более двухсот компаний.

Мероприятие организовано в рамках договорённости между регионами об увеличении количества прямых контрактов между предприятиями и о реализации совместных проектов. Документ был подписан губернатором Евгением Куйвашевым и главой провинции Хэйлунцзян Лу Хао во время проведения VII выставки «ИННОПРОМ» и третьего Российско-Китайского ЭКСПО.

Заместитель губернатора Александр Высокинский, открывая деловые встречи, выразил надежду на то, что прямые контакты между компаниями дадут старт новым совместным производственным проектам:

— Этот заполненный зал, плотный график переговоров, многогранная отраслевая специфика компаний-участников явно говорят о том, что вектор отношений, заданный руководителями наших государств Владимиром Путиным и господином Си Цзиньпином, является отражением реального взаимного интереса делового сообщества России и Китая к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере производственной кооперации, совместных научных разработок.

По словам представителей свердловского бизнеса, Средний Урал интересен китайским предприятиям своим научным потенциалом.

— У нас по институтам лежит огромный задел нереализованных продуктов, которые можно продавать на мировом рынке. Чтобы воплотить в жизнь эти проекты, нужны масштабные инвестиции. В России найти инвесторов сложно, так как у нас очень дорогие деньги. У китайских компаний высокие темпы роста, они заинтересованы в технологическом развитии, поэтому мы можем опереться на них, чтобы «подпрыгнуть» самим, — прокомментировал президент Евразийского фонда привлечения и поддержки инвестиций Алексей Фефелов.

Представители китайской делегации подтверждают эту мысль, заявляя, что треть всех китайских участников мероприятия занимаются высокими технологиями.

— Хэйлунцзян является старейшей промышленной базой Китая. Мы готовы к проектам в сфере модернизации производства, и уже сегодня совместно можем добиться повышения конкурентоспособности нашей продукции за счёт внедрения и коммерциализации инновационных разработок, чтобы затем вместе находить новые рынки, — вторит свердловским бизнесменам глава китайской делегации вице-премьер провинции Хэйлунцзян Ху Яфен.

— Выбор направлений сотрудничества сегодня очень большой. Безусловно, на такие встречи надо ходить подготовленным, поскольку здесь можно найти нужных партнёров в различных сферах. У нашей компании есть положительный опыт работы с китайскими коллегами. Например, мы совместно развиваем производство светодиодных экранов. Это по-настоящему эксклюзивная вещь. Я уверен, что встречи окажутся очень эффективными для обеих сторон и откроют для нас новые перспективы, — сказал руководитель предприятия «Промэнерго» Владимир Воронов.

Напомним, что «ОГ» поддерживает информационное сотрудничество с китайской газетой «Хэйлунцзянская экономика» и готова помочь свердловским предприятиям в том, чтобы о них узнали потенциальные партнёры в Китае.