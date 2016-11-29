Новым министром культуры Свердловской области назначена Светлана Учайкина

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении на пост регионального министра культуры Светланы Учайкиной.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, Светлана Учайкина окончила Хабаровский государственный институт культуры. С 1982 года она работала на разных должностях в уральской столице, в частности, с 2005 по 2010 год возглавляла Екатеринбургский театр кукол, а с 2010 года — Екатеринбургский театр юного зрителя, а также была депутатом гордумы Екатеринбурга. К исполнению обязанностей новый министр приступит с 1 декабря.

— Мы ставим перед собой задачу по продолжению формирования нового отношения уральцев к культуре, работаем над тем, чтобы культурные ценности были доступны как жителям мегаполисов, так и людям в небольших и отдалённых населённых пунктах, — сказал губернатор.

Также днём ранее Евгений Куйвашев принял отставку министра АПК и продовольствия региона Михаила Копытова, который покинул пост по собственной инициативе в связи с достижением пенсионного возраста.