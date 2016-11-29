Киев угрожает Крыму ракетным ударом

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

25 ноября Интернет поразила новость, которую многие приняли за очередной вброс в сеть непроверенной информации. Оказалось, что это не фейк.

После сообщения Росавиации и заявленного Минобороны РФ протеста украинская сторона подтвердила намерение провести 1–2 декабря 2016 года учебно-боевые пуски ракет, траектории полёта которых пройдут над прилегающей к Крымскому полуострову акваторией Чёрного моря. То есть в суверенном воздушном пространстве России.

Нет нужды напоминать, что подобные действия украинской стороны нарушают международные правила и создают потенциальную опасность для полётов в этом районе гражданской авиации.

Президент Пётр Порошенко и его администрация пока никаких пояснений на этот счёт не давали. Но секретарь совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что Минобороны России неправомерно протестует против этих учений, проскольку «территория на запад от Керченского пролива является суверенным воздушным пространством Украины».

Украинское командование воздушных сил на своей странице в Facebook назвало предстоящие пуски ракет «научно-исследовательскими учениями», которые будут проходить «исключительно в воздушном пространстве Украины строго в соответствии с нормами международного права», но не сообщает, какими именно ракетами оно намерено стрелять в российскую сторону.

Возможно, стрельбы будут вестись ракетами доставшихся Киеву в наследство от СССР зенитных ракетных систем ПВО (С-200, С-300, С-125 или мобильного ЗРК «Бук»). Но возможно и другое. 16 ноября президент Порошенко объявил о проведении успешных испытаний новой украинской ракеты, которая, по его словам, «при дальности стрельбы 60 километров продемонстрировала очень высокую точность, попав в центр круга радиусом 50 метров». Здесь уже идёт речь не о зенитных ракетах, а о ракетах класса «земля-земля» ракетного комплекса «Точка-У», также доставшегося Украине от бывшего СССР.

Заметим, что если верить руководству Украины, испытания усовершенствованных ракет военные провели на своей территории, а значит, у них есть условия спокойно заниматься этим и далее. Зачем же понадобилось расширять зону проведения учений на воздушное пространство России?

Ответ однозначен. Нынешняя украинская власть продолжает искать новые способы для провоцирования российской стороны. Ради этого Киев уже затевал экономическую и энергетическую блокаду Крыма, пытался осуществить диверсионные акты на полуострове, осуществлял обстрелы российской территории из районов Донбасса.

Для Порошенко особенно важно спровоцировать Россию на решительные ответные действия именно сейчас, когда в США проходит смена власти. Чтобы напомнить Дональду Трампу, что «Украина — жертва российской агрессии», которой необходима американская помощь.

Напомним, что в октябре 2016 года исполнилось 15 лет с того дня, когда в ходе плановых учений украинских сил ПВО ракетой ЗРК большой дальности С-200 над Чёрным морем был по ошибке сбит самолёт Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Тель-Авив — Новосибирск. Погибли все находившиеся на борту 78 пассажиров и членов экипажа.

Вряд ли боевое мастерство украинских ракетчиков значительно выросло с тех пор, так что их нынешние «научно-исследовательские изыскания» в чужом воздушном пространстве очень опасны не только для России. Полагаю, что западным покровителям киевского режима следовало бы подумать именно об этом.