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Слово председателя

29 ноября 2016, 18:51 / Политика
Самый сложный вопрос руководителю Заксобрания задала не имеющая своего жилья семья Дубинчик, глава которой более 20 лет отслужил в Еланском гарнизоне. Фото: Алексей Кунилов

Самый сложный вопрос руководителю Заксобрания задала не имеющая своего жилья семья Дубинчик, глава которой более 20 лет отслужил в Еланском гарнизоне. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №223 от 30.11.2016 

Вчера личный приём свердловчан в региональной общественной приёмной «Единой России» провела председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

На приём многие приходили с увесистыми папками документов. Фото: Алексей Кунилов

Первой к председателю Заксобрания пришла екатеринбурженка Ольга Ситдикова с просьбой установить знак автобусной остановки и сделать пешеходный переход недалеко от её сада, который находится в направлении Новосвердловской ТЭЦ: из-за плотного движения дорогу переходить трудно.

— Мы обращались в ГИБДД, там сказали, что знак поставят, но им нужна заявка или распоряжение от администрации Кировского района. В администрации нам отказали, сославшись на нехватку финансирования.

Людмила Бабушкина попросила дать ей время, чтобы разобраться в ситуации.

Следующей свою историю рассказала Любовь Дубинчик: её муж Юрий, отслуживший более 20 лет в Еланском гарнизоне, а затем продолживший службу на Дальнем Востоке, так и не получил жильё.

— Когда он увольнялся с Дальнего Востока, то написал письмо, что будет получать жильё по месту прописки. В 2004 году мы стояли в очереди под порядковым номером 23, но до сих пор ничего не получили, — рассказывает женщина. — Сейчас мы занимаем служебное жильё, но в любой момент нас могут попросить его освободить, потому что связь с Министерством обороны мы уже потеряли. Приватизировать нам его тоже не дали. Мы обращались в Камышловский суд, были у военного прокурора — везде нам отказывают.

Изучив документы, Людмила Валентиновна долго обсуждала ситуацию с супругами, но в итоге попросила тайм-аут, отметив — вопрос сложный.

— Нарушено сразу несколько принципов, в частности, нет постановления органов местного само-управления, что жильё, которое вы сейчас занимаете — служебное. Я обещаю, что позанимаюсь вопросом по всей цепочке, свяжусь с Еланью, узнаю, сохранились ли какие-то документы, подключу специалистов, — пообещала Людмила Бабушкина. А пока посоветовала Любови Дубинчик тоже встать в очередь на жильё — как педагогу, более 30 лет проработавшему в школе.

Алина Иванова рассказала, что с 2012 года их многодетная семья, которая также имеет статус нуждающейся в улучшении жилищных условий, не может получить земельный участок:

— Нам предлагали землю в Сысертском районе — мы от неё отказались, потом предлагали в Чкаловском. Но мы живём в Кировском районе, у нас уже налажен быт: школа, детский сад, работа. Дорога до участка в Чкаловском районе у нас заняла больше двух часов — дети попросту не выдерживали. Мы рассчитывали на участки в посёлке Калиновский, и там земельные участки есть, но нам сказали, что мы можем на них даже не рассчитывать.

Людмила Бабушкина пообещала Алине Ивановой разъяснить ситуацию в МУГИСО.

Лев Овечкин пришёл на приём с предложением — перевести время на час назад, чтобы свердловчане лучше высыпались. Людмила Бабушкина отметила, что раньше таких предложений ей не поступало, но идею зафиксировала и пообещала передать на рассмотрение в профильном комитете. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудница сети продуктовых магазинов «Кировский» Светлана Чукина на приёме председателя Заксобрания рассказала, что, имея 45-летний стаж работы, не может получить статус ветерана труда, поскольку не имеет опрделённых наград, которые подтвердили бы её право на этот статус. Людмила Бабушкина пообещала на днях переговорить по этому поводу с депутатом Госдумы и совладельцем сети «Кировский» Львом Ковпаком.

Председатель совета ветеранов посёлка Уральский Ангелина Самсонова рассказала, какие неудобства испытывают жители муниципалитета в связи с тем, что их больницу присоединили к Белоярской, с которой их разделяют почти 20 километров (об этом «ОГ» писала 15.07.2015 г.). Людмила Бабушкина тут же связалась с министром здравоохранения Свердловской области Игорем Трофимовым, который сообщил, что в ближайшее время приедет в посёлок с рабочим визитом. Председатель Заксобрания отметила, что было бы замечательно открыть в посёлке ФАП или ОВП, и обещала взять вопрос на проработку.

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