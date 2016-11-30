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Свердловской области предложен блокирующий пакет в проекте высокоскоростной магистрали

30 ноября 2016, 19:03 / Политика
Первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, генеральный директор ФЦПФ Александр Баженов и главы регионов Евгений Куйвашев и Борис Дубровский договорились о сотрудничестве в июле. Фото: Александр За

Первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин, генеральный директор ФЦПФ Александр Баженов и главы регионов Евгений Куйвашев и Борис Дубровский договорились о сотрудничестве в июле. Фото: Александр За

  • Опубликовано в №224 от 01.12.2016

До марта 2017 года Свердловская область присоединится к проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург — Челябинск.

Такое соглашение было достигнуто между РЖД и обоими регионами. Источник в свердловском правительстве сообщил «ОГ», что вопрос финансирования прорабатывается в рамках бюджета и программы управления госсобственностью следующего года. Регион должен выделить 50 миллионов рублей на взнос в уставный капитал «Уральской скоростной магистрали» (УСМ) в обмен на блокирующий пакет — 33 процента акций. Сейчас владельцами УСМ являются министерство имущества Челябинской области и ОАО «Федеральный центр проектного финансирования» (входит в группу ВЭБ).

Планировалось, что Свердловская область в составе акционеров «Уральской скоростной магистрали» будет представлена в лице Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), а не регионального мингосимущества. Как пояснил «ОГ» директор КРСУ Дмитрий Попов, такой вариант был признан наиболее удобным для региона с точки зрения организации корпоративных и юридических процедур. Однако недавно КРСУ была исключена из пере-

говоров, поскольку партнёры запросили прямого участия Свердловской области без дочерних структур.

Деньги, которые поступят в УСМ от Свердловской области, потратят на подготовку технической документации для запуска самого дорогого инфраструктурного проекта двух регионов. Как рассказала «ОГ» исполняющий обязанности генерального директора УСМ Елена Шебунина, компания обеспечена собственными средствами до весны, появление нового акционера поможет продолжить работу над первой предпроектной документацией в 2017 году. УСМ была создана в начале 2016 года, оба акционера внесли по 50 миллионов рублей.

Шебунина является представителем ФЦПФ, но руководит УСМ на временной основе. Летом текущего года на неё было оформлено 0,01 процента акций УСМ. По её словам, это было «техническим решением». В ближайшее время в УСМ появится генеральный директор, который будет представлять интересы Челябинской области. Чью кандидатуру рассматривают акционеры, Елена Шебунина сообщить отказалась.

Напомним, что инициатором проекта считаются Челябинская область и РЖД. Первый вице-президент госкомпании, бывший свердловский губернатор Александр Мишарин является куратором проекта. Свердловские власти проект поддерживают, но регионы не договорились о том, как по территории двух субъектов должна быть проложена ВСМ. Обсуждением маршрута с партнёрами занимается министерство транспорта и связи Свердловской области. Не исключено, что для достижения компромисса по этому вопросу потребуется очень много времени.

Соглашение о сотрудничестве при создании скоростной магистрали подписано губернаторами Свердловской и Челябинской областей на Иннопроме этим летом. Проект ВСМ Екатеринбург — Челябинск учтён в стратегии развития РЖД и является составной частью высокоскоростной магистрали Пекин — Москва, самого дорогого проекта госмонополии. Впервые в России два региона будут реализовывать подобный проект без денег федерального бюджета. По словам Шебуниной, УСМ будет выпускать облигации, и купить их сможет любой частный инвестор. Строительство с нуля 230 километров новой двухпутной железнодорожной линии между Челябинском и Екатеринбургом сократит время на дорогу между мегаполисами с пяти до одного часа и обойдётся примерно в 160 миллиардов рублей.

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