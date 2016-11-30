«Игры на понижение» чреваты недостроями

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Главы посетовали на недобросовестных подрядчиков, на что губернатор Евгений Куйвашев ответил: проблема – в плохо прописанных критериях конкурсной документации. Он предложил мэрам направить специалистов, которые организуют такие конкурсы, на дополнительное обучение. «ОГ» спросила глав муниципалитетов, отстающих по графикам: что мешает строить дома в срок, а также что нужно изменить, чтобы этого добиться?

Пётр БУТКУС, глава Таборинского сельского поселения:

– У нас компания ООО «Авента», которая выиграла контракт, даже не приступила к работе, хотя должна была сдать дом на семь квартир в середине лета. Мы расторгли с ними контракт, занесли через ФАС в чёрный список недобросовестных подрядчиков, но потеряли время. Сегодня контракт подписан с новой компанией, которая сейчас занимается монтажом фундамента. Обучать сотрудников, которые занимаются конкурсной документацией, безусловно, необходимо – у нас в сельском поселении у некоторых специалистов даже нет высшего образования. Но главная проблема – несовершенство 44-го закона о госзакупках. Побеждают компании, которые сразу скидывают чуть ли не полцены, а потом используют дешёвые материалы, строят некачественно и не укладываются в сроки.

Пётр СОКОЛЮК, глава Ивдельского ГО:

– Окончание переселения – это сентябрь 2017 года, так что говорить о срыве нельзя. Два года назад нам надо было переселить всего шесть квартир. Смысла строить такой маленький дом не было, и мы решили сразу построить два больших дома. Первый уже готов наполовину, в марте-апреле он будет сдан полностью. Со строительством второго дома возникли проблемы, так как подрядчик, который в 2015 году выиграл конкурс, снизив цену на 30 процентов, не смог ничего сделать. Нашли другого подрядчика, к сентябрю следующего года дом будет готов. Сейчас все подрядчики, которые «играют на понижение», пользуются несовершенствами закона о госзакупках. Зачастую в таких компаниях работают директор и юристы, которые только и опротестовывают результаты конкурсов в УФАС. Я считаю, что необходимо отменить 44-й закон и передать обязанности по поиску подрядчика главе, который фактически отвечает за результат.

Виктор ЛАЧИМОВ, глава Тавдинского ГО:

– Все серьёзные подрядчики работают в Екатеринбурге: там квадратный метр стоит 68 тысяч рублей, а у нас – 30. В нашей ситуации у фирмы, которая выиграла конкурс, внезапно скончался директор, и вся финансово-хозяйственная работа сразу остановилась. Кое-как назначили исполнительного директора, но, когда он пришёл, объявил фирму банкротом. Мы привлекли финансовых парнёров, чтобы они помогли достроить дом. Они вложили в дом около пяти миллионов и уже заканчивают его строительство. Сейчас там закрыта крыша, поставлены окна, сделано электрооборудование. Сдать планировали к Новому году, но придётся отложить до начала следующего.

Должен быть создан реестр надёжных строительных фирм, которых государство по конкурсу отбирает и которым можно доверить работу. Но сегодня закон не позволяет нам этого: кто предлагает меньшую цену – тот выигрывает. Когда начинается конкурс, мы не видим, кто заявился. Фирмы конкурируют, а мы стоим в стороне. И в один момент понимаем, что этот объект в срок не построим, потому что кто-то понадеялся, что сможет построить за три рубля. У нас нет никаких рычагов влияния на подрядчика, а расторгнуть договор с подрядчиком мы можем только тогда, когда он полностью не выполнил свои обязательства.