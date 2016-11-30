В Первоуральске за кумовство уволили двух чиновников

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

По итогам прокурорской проверки врио главы администрации Первоуральска Валерий Хорев уволил с занимаемых должностей заместителя главы города по муниципальному управлению Дмитрия Солдатова и начальника отдела по управлению земельными ресурсами комитета администрации по управлению имуществом Сергея Цуканова.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры выяснили, что в июле этого года должностные лица – члены муниципальной межведомственной комиссии – решили предоставить муниципальные земельные участки в аренду себе и близким родственникам. Например, несколько земельных участков отдали в аренду отцу супруги Сергея Цуканова и родственнику Дмитрия Солдатова. Нарушения были выявлены в действиях пяти должностных лиц.