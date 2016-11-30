Евгений Куйвашев изменил регламент заседаний кабмина

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал временный регламент работы регионального кабмина.

По новому регламенту, вместо обязательных еженедельных собраний правительство будет заседать по решению губернатора, но не реже одного раза в месяц. При этом если раньше требовалось присутствие не менее двух третей членов кабмина, то теперь собрание считается правомочным, если в нём участвуют больше половины членов кабмина.

Утверждать повестку вместо аппарата правительства будут сотрудники администрации губернатора. Кроме того, предусмотрена возможность заочного голосования – по решению губернатора.

Наконец, время заседаний должно сократиться, поскольку доклады теперь, как правило, будут делать не министры, а заместители губернатора.