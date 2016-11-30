Бывший депутат Свердловского Заксобрания стала помощником Павла Крашенинникова

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Экс-депутат свердловского Заксобрания Галина Артемьева после сентябрьских выборов уступила свой мандат директору УГМК-Агро Илье Бондареву. Однако она по-прежнему продолжает регулярно появляться в региональном парламенте, присутствует на заседаниях комитетов, согласительных комиссиях по бюджету, участвует в дискуссиях и отстаивает права муниципалитетов. Как выяснилось, делает она это в статусе помощника депутата Госдумы Павла Крашенинникова, который также отвечает за создание депутатской вертикали.

Напомним, Галина Артемьева на прошедших выборах в областное Заксобрание возглавляла Верхнепышминскую территориальную группу. После того, как Аркадий Чернецкий сдал мандат в связи с переходом в Совет Федерации, его место, исходя из результатов голосования, должно было достаться лидеру этой тергруппы. Однако Артемьева уступила депутатское кресло Бондареву, который был на второй позиции.

– Я и возглавила тройку, чтобы провести молодого депутата, – рассказывает Артемьева.

После выборов Павел Крашенинников предложил ей пойти к нему в помощники по части депутатской вертикали. Галине Артемьевой отвели миссию связующего звена между муниципальными депутатами и региональными парламентариями.

– Меня знают во всех муниципальных образованиях. Поэтому сам бог велел использовать человека по назначению, – говорит экс-депутат. – Что касается вертикали, то мы начинали говорить об этом ещё в начале 2000-х, когда создавали региональную общественную организацию ассоциации депутатов органов местного самоуправления, председателем которой я до сих пор являюсь.

По словам помощницы Павла Крашенинникова, нынешнее законодательство действительно ставит очень много сложных вопросов, над которыми нужно работать совместно, не зависимо от уровня власти.

Отметим, Галина Артемьева отработала в свердловском Заксобрании 12 лет. Впервые она избралась в 2004 году. В предыдущем созыве она была заместителем председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления.