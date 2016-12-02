Автор
Ежегодное Послание Президента: основные тезисы
2 декабря 2016, 10:31 / Политика
В первом ряду Георгиевского зала — Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин и Патриарх Кирилл. Фото: РИА Новости
- Опубликовано в №225 от 02.12.2016
Вчера, 1 декабря, Президент РФ Владимир Путин в очередной раз обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил основные пути развития государства на предстоящие годы. Это обращение стало уже 23-м в новейшей истории России и 13-м лично для Путина. В этот раз выступление длилось 69 минут. Традиционно обращение было разбито на несколько смысловых блоков: внутренняя политика (по ощущениям, именно на неё в этот раз был сделан основной упор), экономика, социальная сфера, образование, медицина, борьба с коррупцией и внешняя политика.
О российском народе. «Мы один народ, и Россия у нас одна»
«Граждане объединились — и мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам — они объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней — вот что лежит в основе этого объединения».
О медицине
В Послании президент отметил, что регулярная переподготовка врачей будет организована с будущего года, и специалисты сами будут выбирать, где повысить квалификацию. Также он обратил внимание на необходимость наличия Интернета в медицинских учреждениях.
«Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом».
«Предлагаю в течение ближайших двух лет подключить к высокоскоростному Интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник».
Об образовании
По словам президента, с 2016-го по 2019 год планируется создать 197 тысяч новых мест в школах. Дополнительные усилия будут направлены на повышение квалификации учителей.
«В основе всей нашей системы образования главный принцип — «Каждый подросток одарён». Раскрыть его талант — это наша с вами задача, в этом успех России».
Об экономике
Президент отметил снижение инфляции и поручил правительству к маю разработать предметный план действий до 2025 года по наращиванию позиций в глобальной экономике.
«Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки».
Путин предложил запустить программу цифровой экономики в РФ.
«Предлагаю запустить масштабную программу развития экономики нового технологического направления, так называемой цифровой экономики. В её реализации будем опираться именно на российские компании, на исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости страны».
О бизнесе
«Любые изменения не должны вести к появлению макроэкономических дисбалансов и к надуванию так называемых пузырей в экономике. Очень важно поддержать кредитование малого бизнеса, который пока продолжает тоже падать».
«Я уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность».
=О налоговой системе. «Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых объединений… Нам необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, в Налоговый кодекс, и с 1 января 2019 года ввести их в действие».
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев слушал послание в компании сенатора Аркадия Чернецкого. Фото: instagram.com
Мнение о Послании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и сенатора Аркадия Чернецкого - в материале «Мы один народ, и Россия у нас одна»
Об ОПК
«В ближайшее десятилетие доля (гражданской продукции) должна составить не менее трети от общего объёма производства в ОПК. Хочу с вами поделиться этими планами: в 2016 году ОПК будет выпускать «гражданки» примерно на 16,1%, в 2020 году планируется небольшой рост, к 2025 году — уже 30%, к 2030 не менее 50% должно быть гражданской продукции. Поручаю правительству организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, РЭЦ, Фонда поддержки промышленности».
О сельхозкооперативах
«Чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Поручаю заняться этим вопросом Министерству сельского хозяйства, Россельхозбанку, Рос-агролизингу и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В следующем году мы пополним её капитал почти на 13 млрд рублей».
Об НКО
«Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылился… Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование чёткой правовой базы НКО — исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенциям, не нагородив при этом дополнительных бюрократических барьеров».
Мнение уральских общественников - в материале Уральцы комментируют послание Президента России
Об IT-индустрии
«Надо признать, что налоговые льготы сыграли свою существенную роль в поддержке IT-компаний… Чтобы поддержать такую динамику, предлагаю продлить эти льготы до 2023 года. Уверен, уже в ближайшее десятилетие удастся сделать
IT-индустрию одной из ключевых экспортных отраслей России».
О внешней политике
«Россия не хочет противостояния ни с кем, она не ищет врагов, ей нужны друзья, но она не допустит пренебрежения своими интересами».
Он указал, что «заказные информационные кампании, изобретение и вброс ком-проматов, менторские по-учения всем уже порядком надоели». «Если потребуется, мы и сами кого угодно можем по-учить».
О коррупции
«Ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».
«Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества».
О цензуре
«Хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».
«Россия против цензуры и за свободу слова».
Что такое послание Федеральному собранию
Послание Президента России Федеральному собранию — это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента (Совету Федерации и Госдуме), которое прописано в ст. 84 Конституции РФ.
Традиционно в послании глава государства оглашает основные направления внутренней и внешней политики. Также президент информирует представителей обеих палат парламента о важнейших решениях, принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями.
- С 2009 года оглашение послания проходит в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца, парадной резиденции главы государства (с 1994 года по 2008 год послание оглашалось в Мраморном зале Кремля).
- Содержание и форма послания практически полностью определяются президентом и не регламентируются какими-либо специальными актами. Исключение составляет ч. 2 ст. 5 закона от 20 июля 1995 г. «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», где содержится требование включать в послание раздел, посвящённый анализу выполнения программы социально-экономического развития страны.
- Послание главы государства оглашается в присутствии членов обеих палат парламента — Государственной думы и Совета Федерации. В Кремль приглашаются также члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, председатель Центризбиркома, глава Счётной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты и главы основных конфессий, главы регионов и городов федерального значения, другие высокопоставленные лица, а также представители СМИ. Число приглашённых обычно составляет около тысячи человек.
- Ежегодному обращению президента к парламенту всегда предшествует тщательная проработка основных тезисов. Не стал исключением и этот год. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, финальной доработкой текста президент занимался и на текущей неделе вплоть до 30 ноября. Представитель Кремля отметил, что из-за подготовки к посланию Владимир Путин не смог поехать на Кубу для участия в церемонии прощания с Фиделем Кастро.
- Государственная дума и Совет Федерации по итогам выступления президента принимают специальные постановления, направленные на реализацию намеченных в послании законодательных мероприятий. Аналогичные правовые акты принимают федеральные и местные органы исполнительной власти.
- В среду Госдума образовала рабочую группу по реализации положений послания президента. В её состав вошли 27 депутатов, председателем избран первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Аналогичная рабочая группа действовала и в период прошлого — шестого — депутатского созыва.
- В России практику ежегодных обращений с посланиями к Федеральному собранию ввёл президент Борис Ельцин после вступления в силу Конституции. Ельцин, будучи президентом, выступал с посланием шесть раз. Впервые — 24 февраля 1994 года. Обращение первого президента было посвящено укреплению государства. Президент РФ Владимир Путин в этом году обратился с посланием в 13-й раз. Дмитрий Медведев на посту Президента РФ (с 2008 по 2011 год) выступал с обращениями четыре раза.
- Выступление президента традиционно транслируется в прямом эфире и, как правило, длится около часа. Самое краткое по продолжительности послание было оглашено Владимиром Путиным в 2005 году и длилось 47 минут. Самым продолжительным выступлением — 1 час 39 минут — в 2009 году запомнился Дмитрий Медведев.