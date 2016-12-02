Ежегодное Послание Президента: основные тезисы

В первом ряду Георгиевского зала — Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин и Патриарх Кирилл. Фото: РИА Новости

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Вчера, 1 декабря, Президент РФ Владимир Путин в очередной раз обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил основные пути развития государства на предстоящие годы. Это обращение стало уже 23-м в новейшей истории России и 13-м лично для Путина. В этот раз выступление длилось 69 минут. Традиционно обращение было разбито на несколько смысловых блоков: внутренняя политика (по ощущениям, именно на неё в этот раз был сделан основной упор), экономика, социальная сфера, образование, медицина, борьба с коррупцией и внешняя политика.

О российском народе. «Мы один народ, и Россия у нас одна»

«Граждане объединились — и мы это видим, надо сказать спасибо за это нашим гражданам — они объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное — уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем. Готовность работать ради России, сердечная, искренняя забота о ней — вот что лежит в основе этого объединения».

О медицине

В Послании президент отметил, что регулярная переподготовка врачей будет организована с будущего года, и специалисты сами будут выбирать, где повысить квалификацию. Также он обратил внимание на необходимость наличия Интернета в медицинских учреждениях.

«Нужно освободить врачей от рутины, от заполнения вороха отчётов и справок, дать им больше времени для непосредственной работы с пациентом».

«Предлагаю в течение ближайших двух лет подключить к высокоскоростному Интернету все больницы и поликлиники нашей страны. Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник».

Об образовании

По словам президента, с 2016-го по 2019 год планируется создать 197 тысяч новых мест в школах. Дополнительные усилия будут направлены на повышение квалификации учителей.

«В основе всей нашей системы образования главный принцип — «Каждый подросток одарён». Раскрыть его талант — это наша с вами задача, в этом успех России».

Об экономике

Президент отметил снижение инфляции и поручил правительству к маю разработать предметный план действий до 2025 года по наращиванию позиций в глобальной экономике.

«Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки».

Путин предложил запустить программу цифровой экономики в РФ.

«Предлагаю запустить масштабную программу развития экономики нового технологического направления, так называемой цифровой экономики. В её реализации будем опираться именно на российские компании, на исследовательские и инжиниринговые центры страны. Это вопрос национальной безопасности и технологической независимости страны».

О бизнесе

«Любые изменения не должны вести к появлению макроэкономических дисбалансов и к надуванию так называемых пузырей в экономике. Очень важно поддержать кредитование малого бизнеса, который пока продолжает тоже падать».

«Я уже дал прямое поручение исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность».

=О налоговой системе. «Предлагаю в течение следующего года детально и всесторонне рассмотреть предложения по настройке налоговой системы, обязательно сделать это с участием деловых объединений… Нам необходимо в 2018 году подготовить и принять все соответствующие поправки в законодательство, в Налоговый кодекс, и с 1 января 2019 года ввести их в действие».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев слушал послание в компании сенатора Аркадия Чернецкого. Фото: instagram.com

Мнение о Послании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и сенатора Аркадия Чернецкого - в материале «Мы один народ, и Россия у нас одна»

Об ОПК

«В ближайшее десятилетие доля (гражданской продукции) должна составить не менее трети от общего объёма производства в ОПК. Хочу с вами поделиться этими планами: в 2016 году ОПК будет выпускать «гражданки» примерно на 16,1%, в 2020 году планируется небольшой рост, к 2025 году — уже 30%, к 2030 не менее 50% должно быть гражданской продукции. Поручаю правительству организовать системную работу по решению этой задачи с участием институтов развития, ВЭБа, РЭЦ, Фонда поддержки промышленности».

О сельхозкооперативах

«Чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Поручаю заняться этим вопросом Министерству сельского хозяйства, Россельхозбанку, Рос-агролизингу и Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. В следующем году мы пополним её капитал почти на 13 млрд рублей».

Об НКО

«Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у них ещё глаз не замылился… Поручаю правительству совместно с законодателями завершить формирование чёткой правовой базы НКО — исполнителей общественно полезных услуг, установить требования к их компетенциям, не нагородив при этом дополнительных бюрократических барьеров».

Мнение уральских общественников - в материале Уральцы комментируют послание Президента России

Об IT-индустрии

«Надо признать, что налоговые льготы сыграли свою существенную роль в поддержке IT-компаний… Чтобы поддержать такую динамику, предлагаю продлить эти льготы до 2023 года. Уверен, уже в ближайшее десятилетие удастся сделать

IT-индустрию одной из ключевых экспортных отраслей России».

О внешней политике

«Россия не хочет противостояния ни с кем, она не ищет врагов, ей нужны друзья, но она не допустит пренебрежения своими интересами».

Он указал, что «заказные информационные кампании, изобретение и вброс ком-проматов, менторские по-учения всем уже порядком надоели». «Если потребуется, мы и сами кого угодно можем по-учить».

О коррупции

«Ни должности, ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку представителей власти».

«Борьба с коррупцией — это не шоу, она требует профессионализма, серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку со стороны общества».

О цензуре

«Хочу особо подчеркнуть: и в культуре, и в политике, и в средствах массовой информации, и в общественной жизни, в полемике по экономическим вопросам никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию».

«Россия против цензуры и за свободу слова».

Что такое послание Федеральному собранию

Послание Президента России Федеральному собранию — это ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента (Совету Федерации и Госдуме), которое прописано в ст. 84 Конституции РФ.

Традиционно в послании глава государства оглашает основные направления внутренней и внешней политики. Также президент информирует представителей обеих палат парламента о важнейших решениях, принятых им в соответствии с его конституционными полномочиями.