Уральцы комментируют послание Президента России

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Вчера, 1 декабря, Президент РФ Владимир Путин в очередной раз обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором обозначил основные пути развития государства на предстоящие годы.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

— То, что сегодня тревожит людей, и то, о чём они говорят на встречах с уполномоченным — это справедливость. И сегодня это слово прозвучало из уст президента — на мой взгляд, это одна из важнейших мыслей в его выступлении. По его словам, «любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро, и это вообще особенность нашей культуры».

Александр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы:

— Я, как депутат Госдумы, присутствовал на оглашении Послания, и очень рад, что доклад начался с социальных вопросов, и в частности, здравоохранения. Владимир Владимирович подчеркнул сразу несколько мыслей, которые мы обсуждали во время предвыборной компании. Первое — это высокотехнологичная медицинская помощь, доступность которой на Урале и в целом по стране улучшилась. Снизилась смертность от инсультов, инфарктов, онкологии, резко выросло количество пролеченных с операциями на коленях и тазобедренном суставе. Второе — это первичная медицинская помощь и доступность медицины в любой точке России. А также — телемедицина, когда врач мог бы проконсультироваться по Интернету у любого специалиста, который в это время дежурит в другой точке региона или страны, это персональное поручение министру связи. Вопрос первичной медпомощи, снятие очередей, электронная очередь, подготовка новых специалистов, увеличение бюджетных мест на здравоохранение — это как раз те вопросы, которые поднимали наши избиратели. Значит, президент слышит, видит и правильно ориентируется в этой сложной проблеме.

Андрей СОБОЛЕВ, исполняющий обязанности министра международных и внешнеэкономических связей региона:

— Приоритетом внешней политики России лидер страны назвал углубление сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза и взаимодействие с государствами СНГ, и в этом направлении наша область демонстрирует системную работу. В соответствии с установками губернатора Евгения Куйвашева в этом году были проведены многочисленные мероприятия с партнерами из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии. На международном направлении значительно усилился и восточный вектор: партнёрство с Китаем приобрело стратегический характер и вышло на конкретные проекты. Активизировался диалог с Индией, в том числе на межрегиональном уровне. Уверен, что сопартнёрство выставки ИННОПРОМ с Японией в 2017 году принесёт региону новые совместные проекты — в сфере высоких технологий и инвестиций. В условиях новых реалий продолжается сотрудничество и с западным бизнесом.

Сергей НИКОНОВ, председатель комитета областного Заксобрания по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды:

— Для меня показательны слова президента о том, что страна заработала на экспорте продовольствия больше, чем на продаже вооружения, и чёткий посыл к дальнейшему развитию агропромышленного комплекса на несколько лет вперёд. Люди хотят, чтобы у них на столе всегда были свежие и натуральные овощи и зелень, поэтому мы не просто поддерживаем эту отрасль, но и ищем новые точки роста: развитие тепличных хозяйств и ввод в эксплуатацию сельхозземель, когда-то заброшенных нерадивыми собственниками. И неслучайно президент в самом начале и в конце сказал о единении нации и о научно-техническом развитии, без которого невозможно претендовать на роль сильного международного игрока.

Ирина БАХТИНА, декан исторического факультета УрГПУ, кандидат исторических наук:

— Я полностью согласна с президентом в том, что в год 100-летия революции мы должны снова посмотреть на те события, извлечь из них уроки и найти точки примирения. А также понять, чего мы никогда повторять не должны. Конфронтация нашему обществу не нужна ни в коем случае. Более того, в марте у нас будет проходить научная конференция, на которой мы будем обсуждать достижения и проблемы той революции.

Ольга РЯБИНИНА, директор некоммерческого партнёрства «Медицинская палата Свердловской области»:

— О необходимости снижения бумажной работы врачей говорится в последнее время очень много, и медики уже давно ждут серьёзных изменений в этом направлении, однако их пока нет. С каждым годом такой формальной работы у врачей прибавляется, от этого страдает, конечно, пациент. Надеемся, что после прямого поручения Путина дело сдвинется с мёртвой точки и количество документов, которые сегодня заполняет врач, станет меньше.

Татьяна ФЛЕГАНОВА, президент ассоциации «Особые люди»:

— В этом послании, в отличие от предыдущих, ничего не было сказано о поддержке людей с инвалидностью, но прозвучала другая важная мысль — о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций бюджетными средствами. Нам такая поддержка помогла бы в реализации программы по реабилитации детей с ДЦП, синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра.

Наталья ЗИЛЬБЕР, главный акушер-гинеколог Свердловской области:

— Владимир Путин подчеркнул, что российские врачи по уровню спасения новорождённых вышли на позиции передовых стран. В этом есть и вклад нашей области. Свердловская область одной из первых в России начала создавать сеть перинатальных центров — с Краснотурьинского и Первоуральского перинатальных центров в 2001 году. В 2010 году мы эту работу уже завершили, открыв вновь построенный Областной перинатальный центр ОДКБ №1. Сейчас у нас действует три перинатальных центра третьего, самого высокого, уровня и работают шесть межтерриториальных перинатальных центров в наиболее крупных городах области.

Анатолий ФИЛИППЕНКОВ, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области:

— Радует, что Владимир Владимирович обратил серьёзное внимание на поддержку малого и среднего бизнеса. Во всех странах во время кризиса ему помогают в первую очередь — бюджет худеет, денег меньше, а рубль, вложенный в малый бизнес, даёт отдачу быстрее и эффективнее, чем крупный бизнес, в три-пять раз. В начале года президент встречался с представителями бизнеса и дал поручения федеральным и региональным министерствам по снижению административных барьеров, по снижению налоговой нагрузки. Но выполняются они только на 50 процентов — «Опора России» взяла этот вопрос на свой контроль. Буквально вчера торгово-промышленная палата обсуждала проблему с постоянными поправками в Налоговый кодекс, которые могут загнать бизнес в тень. В ходе послания Владимир Владимирович обозначил, что налоговая система должна работать, напротив, на стимулирование деловой активности.

Магаз АСАНОВ, директор Института математики и компьютерных наук Уральского федерального университета:

— Согласен с тем, что IT-технологии в России развиваются активно. По разным оценкам, примерно 7 миллиардов долларов — это поставки программ и IT-услуги, которые Россия оказывает на мировом рынке. При том, что торговля вооружением порядка 12 миллиардов, — уровень серьёзный. Сейчас в стране много предприятий, в Екатеринбурге — тоже. Там меняются парадигмы, нужны новые идеи и новые люди — гибкие, способные обучаться. Предприятия ищут кадры и обращаются на ведущий факультет, к нам. Созданы научные роты, там созданы хорошие условия, и туда активно идут выпускники нашего факультета, радиофака. И занимаются они как раз обеспечением киберзащиты.

Юлия СИЛИВАНОВА, руководитель некоммерческого партнёрства «Региональный альянс праздничной индустрии»:

— Интерес вызвали слова главы государства о том, что надо исключить трактовку работы самозанятых граждан как незаконную предпринимательскую деятельность. Владимир Путин попросил законодателей в течение следующего года чётко определить статус самозанятых граждан, дать им возможность нормально, спокойно работать. Для сферы услуг это имеет очень большое значение. На фрилансе работают швеи, парикмахеры, дизайнеры, оформители, менеджеры по туризму, очень много таких самозанятых людей и в нашей сфере праздничной индустрии. Да, возможно, не все из них сейчас платят со своих доходов налоги. Но если начать к ним, как сказал президент, цепляться, ничего хорошего из этого не получится: резко повысится стоимость услуг, это ударит по кошельку граждан. упадёт доступность услуги, многие фрилансеры останутся без заказов и без заработка. И это коснётся очень большой группы людей.

Тут стоит выбрать какую-то середину. Например, когда люди обращаются в наши праздничные компании, те тоже часто нанимают фрилансеров. Но в этом случае всё происходит легально: заключается договор, выплачиваются налоги, и клиенты защищены от некачественной услуги.