Глава региона и свердловские депутаты утвердили членов областного избиркома

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Вчера на внеочередном заседании свердловского Заксобрания депутаты назначили членов избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.

На семь мест по квоте Заксобрания претендовали 13 человек. Пятерых кандидатов депутаты утвердили без обсуждения. Это предложенный Центризбиркомом РФ секретарь облизбиркома Владимир Райков, а также представители парламентских партий — Анна Кайгородова(«Единая Россия»), Анна Салангина(«Справедливая Россия»), Сергей Голубев (КПРФ) и Владимир Корольков (ЛДПР). Отметим, трое последних также входили в предыдущий состав избирательной комиссии.

Оставшиеся два места распределяли путём альтернативного голосования депутатов, в результате которого большинство голосов получили члены нынешнего созыва комиссии Владимир Русинов(36) и Владимир Попов (29) — второй, кстати, представитель оппозиционной партии «ПАРНАС».

Всего в состав избирательной комиссии необходимо избрать 14 человек. Семь назначаются постановлением Законодательного собрания, ещё семь — указом губернатора. В список вошли представитель политического совета «Партии роста» Елена Босенко, консультант-юрист организационно-правового отдела областного избиркома, представитель политической партии «Патриоты России» Игорь Буртов, пенсионер Владимир Марышев, замруководителя администрации губернатора Марина Обрубова, юрист, представитель «Российской экологической партии «Зелёные» Игорь Рузаков, доцент кафедры предпринимательского права Уральского государственного юридического университета Андрей Степанченко, председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.