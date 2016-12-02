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«Зареченский Олланд»

2 декабря 2016, 19:02 / Политика
Василий Ланских покинул заседание конкурсной комиссии, когда оно было в самом разгаре. Фото: Татьяна Ладейщикова

Василий Ланских покинул заседание конкурсной комиссии, когда оно было в самом разгаре. Фото: Татьяна Ладейщикова

  • Опубликовано в №226 от 03.12.2016

В четверг действующий президент Франции Франсуа Олланд неожиданно заявил, что не будет участвовать в борьбе за пост главы государства весной следующего года. Аналогичное решение по его примеру принял действующий мэр Заречного Василий Ланских. Вчера он демонстративно покинул заседание конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета, где в числе пятерых кандидатов представлял свою программу по развитию города.

— Уважаемые коллеги, в связи со сложившимися обстоятельствами я не могу продолжать участие в конкурсе. Благодарю всех, кто принял участие в моей судьбе. Благодарю жителей города за поддержку. Прошу прощения у всех, чьи ожидания не оправдал. Всего доброго, — сказал мэр, хлопнул дверью и покинул аудиторию.

Шокированные журналисты, присутствовавшие на заседании, сначала решили, что Василий Николаевич попросту вспылил. Но все сомнения развеял официальный релиз пресс-службы администрации — «В связи с возникшими обстоятельствами действующий глава отказался от дальнейшего участия в конкурсе». Про какие обстоятельства идёт речь — в администрации не уточняют.

Примечательно, что приняв решение не участвовать в выборах, Олланд отчитался о выполнении обещаний, данных перед избранием в 2012 году. О своей деятельности на посту главы днём ранее на сайте администрации отчитался и Ланских.

Как позже заявил секретарь конкурсной комиссии Михаил Ковалёв, комиссия по выборам главы ГО Заречный рекомендовала местной думе избрать главой города председателя общественного совета Белоярской АЭС Андрея Захарцева, который до сегодняшнего дня считался основным конкурентом Василия Ланских. Дума муниципалитета примет окончательное решение на заседании 8 декабря.

Напомним, что изначально за пост главы ГО Заречный решили побороться пятеро кандидатов. Это экс-глава администрации муниципалитета Евгений Добродей, который покинул свой пост в феврале 2016 года по собственному желанию, директор «Уральского завода тепловых насосов» Константин Шушаричев, бывший советник главы ГО Заречный Владимир Валов, а также уже упомянутые Андрей Захарцев и Василий Ланских.

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