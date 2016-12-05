Средний Урал налаживает контакты с ЮАР

«Все ваши предложения полностью соответствуют нашим интересам: горное дело, медицинский сектор, обмен студентами»,—сказал губернатору Дейвид Мабуза. Фото: департамент информполитики губернатора

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

Вчера глава региона Евгений Куйвашев встретился с губернатором Южноафриканской провинции Мпумаланга Дейвидом Мабузой, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России г-жой Сибандой-Туси, которые прибыли на Средний Урал в рамках договорённостей о развитии регионального сотрудничества.

Евгений Куйвашев представил гостям промышленный и научный потенциал нашей области и обозначил заинтересованность уральских предприятий в активизации поставок на африканский рынок своей высокотехнологичной продукции. Товарооборот с ЮАР по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и составил 15 миллионов долларов США, но стороны не намерены ограничивать сотрудничество торговлей.

— С учётом того, что на территории вашей провинции находятся крупные месторождения полезных ископаемых, наши проектные институты готовы предложить проведение научно-исследовательских и проектно-изыскательных работ в области горного дела, гидрометаллургии, обогащения руды. Мы поддерживаем развитие диалога по линии медицины, здравоохранения, партнёрство образовательных учреждений, — сказал губернатор.

Продолжить диалог более детально стороны решили в рамках «Иннопрома-2017».