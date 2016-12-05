2 часа назад
Свердловский бюджет прирос тремя миллиардами
В пятницу вечером, 2 декабря, в здании областного правительства прошла заключительная согласительная комиссия по подготовке проекта областного бюджета на 2017 год.
2 часа назад
Президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев
За представителя либерально-демократической партии страны Шавката Мирзиёева отдали голоса 88,61 процента избирателей, сообщил Центризбирком Узбекистана.
2 часа назад
В Свердловской области появится новое министерство
Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о правительстве и исполнительных органах госвласти Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики
2 часа назад
Средний Урал налаживает контакты с ЮАР
Вчера глава региона Евгений Куйвашев встретился с губернатором Южноафриканской провинции Мпумаланга Дейвидом Мабузой, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России г-жой Сибандой-Туси, которые прибыли на Средний Урал в рамках договорённостей о развитии регионального сотрудничества.
2 декабря 2016
«Зареченский Олланд»
В четверг действующий президент Франции Франсуа Олланд неожиданно заявил, что не будет участвовать в борьбе за пост главы государства весной следующего года. Аналогичное решение по его примеру принял действующий мэр Заречного Василий Ланских. Вчера он демонстративно покинул заседание конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета, где в числе пятерых кандидатов представлял свою программу по развитию города.
2 декабря 2016
Глава региона и свердловские депутаты утвердили членов областного избиркома
Вчера на внеочередном заседании свердловского Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев и депутаты назначили кандидатуры в новый состав избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.
2 декабря 2016
Уральцы комментируют послание Президента России
Уральские депутаты, чиновники, спортсмены и общественные деятели комментируют послание Президента.
2 декабря 2016
Ежегодное Послание Президента: основные тезисы
Традиционно обращение Президента было разбито на несколько смысловых блоков: внутренняя политика (по ощущениям, именно на неё в этот раз был сделан основной упор), экономика, социальная сфера, образование, медицина, борьба с коррупцией и внешняя политика.
1 декабря 2016
«Мы один народ, и Россия у нас одна»
Уральские политики комментируют Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
1 декабря 2016
Послание Президента Федеральному Собранию
Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.