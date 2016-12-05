В Свердловской области появится новое министерство

Опубликовано в №227 от 0612..2016

Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о правительстве и исполнительных органах госвласти Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики. За счёт реорганизации департаментов общественной безопасности и административных органов создаётся региональное министерство общественной безопасности.

Оно будет курировать мероприятия по гражданской обороне, защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий, а также вопросы защиты прав и свобод человека, соблюдения законности и правопорядка, профилактики правонарушений, терроризма и наркомании, противодействия коррупции.

При этом в соответствии с указом за администрацией губернатора закрепляются полномочия и функции в сфере поддержки казачьих обществ, действующих в области, а также в сфере организации патриотического воспитания граждан.