Президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

За представителя либерально-демократической партии страны Шавката Мирзиёева отдали голоса 88,61 процента избирателей, сообщил Центризбирком Узбекистана.

На пост президента также претендовали представитель народно-демократической партии Узбекистана Хотамжон Кетмонов, представитель Демпартии национального возрождения Сарвар Отамуратов и социал-демократ Наримон Умаров.