Свердловский бюджет прирос тремя миллиардами

Большинство просьб, обращённых к губернатору и главе минфина во время согласительной комиссии, были связаны с выделением дополнительных средств. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

В пятницу вечером, 2 декабря, в здании областного правительства прошла заключительная согласительная комиссия по подготовке проекта областного бюджета на 2017 год. Традиционно между присутствующими развернулась горячая дискуссия на тему: кому бюджетные деньги нужнее?

Плюс 200 миллионов на газ

Естественно, удовлетворить все запросы не удалось. Выслушав всех членов комиссии, губернатор региона

Евгений Куйвашев жёстко обозначил, что необходимо расставлять приоритеты. А самым настойчивым просителям вовсе пообещал прислать проверку, чтобы выяснить, насколько рационально они тратят деньги. Тем не менее по итогам предварительной балансировки проекта региональной казны было решено увеличить расходные обязательства почти на три миллиарда рублей — в основном за счёт средств из федерального бюджета.

Те позиции проекта бюджета, которые получили дополнительное финансирование, озвучила вице-губернатор — министр финансов региона Галина Кулаченко. Основные увеличения планируются на Фонд технологического развития промышленности (127 миллионов рублей), на газификацию населённых пунктов (200 миллионов), на исполнение контракта по фото- и видеофиксации нарушений ПДД (231 миллион), на развитие связи и информатики (45,1 миллиона), на строительство школьных стадионов (88 миллионов), на субсидии муниципалитетам на летний детский отдых (92,5 миллиона), на приведение в порядок скотомогильников (15,6 миллиона). Также по ряду позиций будет увеличено финансирование программ по молодёжному воспитанию, патриотизму и некоторым другим статьям.

Отдельно губернатор Евгений Куйвашев упомянул благоустройство городской среды, о котором накануне во время Послания Федеральному собранию говорил Президент РФ Владимир Путин. В следующем году расходы на эти цели увеличат до 200 миллионов рублей.

— Понятно, что наши с вами корректировки и желания гораздо больше. У нас появляется дополнительный источник дохода — продажа акций, за счёт которых можно уменьшать дефицит бюджета. Насколько это будет возможно, мы с вами обязательно рассмотрим на бюджетном комитете, — отметила Галина Кулаченко. Также она заявила, что в следующем году бюджет региона получит порядка 3,4 миллиарда рублей дополнительного финансирования из федеральной казны. Из них 1,2 миллиарда — дотации на исполнение указов президента, 2,1 миллиарда — на дорожную деятельность. Ещё 40 миллионов регион получит от фонда содействия реформированию ЖКХ.

«Сколько денег — столько песен»

После того как министр озвучила итог балансировки, члены комиссии принялись задавать вопросы. Первой выступила экс-депутат регионального парламента Галина Артемьева (член Совета представительных органов муниципальных образований). Она поинтересовалась, останется ли прежний объём расходов на сферу ЖКХ.

— Это вас Смирнов (Николай Борисович — министр энергетики и ЖКХ региона) подговорил спросить? — поинтересовался губернатор. — Нет? Ну значит, это он плохо работает! (мол, раз не подговаривал).

Депутат Вячеслав Погудин поинтересовался, почему на строительство детской многопрофильной больницы вновь предусмотрели лишь строчку в бюджете.

— Будем с ней (со «строчкой») на Москву выходить. Чтобы начать работать в этом году, надо 600 миллионов, понятно, что у нас самих таких денег нет, — ответил Евгений Куйвашев.

Тем временем просьб увеличить финансирование на «то-то», вложить больше денег «туда-то» от членов комиссии становилось всё больше. В итоге под горячую руку губернатора попал представитель Общественной палаты, который задал вопрос о капремонте здания художественного училища имени Шадра.

— Чтобы задавать такой вопрос, надо взглянуть не только в контексте обращения граждан, надо учитывать главный постулат — сколько денег, столько песен. Приоритеты давайте определять. Надо и училища, и дороги, и сады, я все понимаю. Я по региону езжу, там миллион раз надо столько, сколько вам надо. Давайте исходить из реалий. Никто не мешает им обратиться к министру культуры. Почему к вам обратились, это к ним вопрос будет. КРУ туда отправьте, пожалуйста, посмотрите, как они там деньги тратят, — обратился глава региона к профильному министру.

Примерно такой же разговор состоялся и с экс-де-путатом Владимиром Коньковым, который попросил выделить из региональной казны более 700 миллионов рублей. По его словам, именно столько бюджет задолжал строителям за расселение обманутых дольщиков ЖК «Рощинский».

— Там вообще-то ещё разбираться и разбираться надо, — заявил Евгений

Куйвашев. — Какие там квартиры проданные, какие непроданные, какие зарезервированные.

Кроме того, была отвергнута просьба Конькова о ремонте дороги на улице Рощинской в первоочередном порядке.

— Вы когда только зашли в зал, я тут же написал эсэмэс, мне ответили, что у вас даже не готова проектная документация, — пресёк глава региона продолжение темы.

В целом Евгений Куйвашев одобрил предварительную балансировку бюджета. В пятницу, 9 декабря, профильный комитет рассмотрит проект бюджета. 12 декабря на заседании состоятся финальные чтения.

Главные ответственные за формирование бюджета: председатель бюджетного комитета Владимир Терешков, первый замминистра финансов региона Светлана Климук и областной министр финансов Галина Кулаченко. Фото: Алексей Кунилов