Новый министр АПК и продовольствия Свердловской области дал первое интервью «ОГ»

Дмитрий Дегтярёв. Фото: департамент информационной политики

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Во вторник, 6 декабря, губернатор Евгений Куйвашев назначил министром АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, работавшего ранее заместителем главы аграрного ведомства. Новому министру АПК и продовольствия 39 лет, он окончил Уральскую академию государственной службы (ныне — Уральский институт РАНХиГС) в 1999 году, сразу по окончании учёбы начал работу в сельскохозяйственном ведомстве где прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя министра. Будучи заместителем министра, он курировал экономическое развитие отрасли, правовые вопросы, социальное развитие сельских территорий.

Корреспондент «ОГ» связался с Дмитрием Дегтярёвым и задал ему несколько вопросов.

— Дмитрий Сергеевич, накануне у вас была встреча с губернатором, какие пожелания он высказал в связи с назначением вас на эту должность?

— Евгений Владимирович сказал, что необходимо продолжать ту линию на развитие агропромышленного комплекса, которая была выработана в области, прежде всего - это сохранение и развитие основного нашего сельскохозяйственного направления, молочного животноводства. Также попросил не забывать и о других аграрных производствах, развитие которых тоже необходимо стимулировать. Самое главное — это обеспечение продовольственной безопасности области, курс на импортозамещение.

— А для себя какие первоочередные задачи наметили в предстоящей работе?

— Прежде всего, и на это указал губернатор, нам предстоит адаптироваться к новой системе государственной поддержки отрасли, которая вводится на федеральном уровне. До этого у нас было 28 видов субсидий. Сейчас их объединяют по группам, и это требует некоторых корректировок, в том числе и действующего на местном уровне законодательства. И второе — продолжать участвовать в реализации крупных инвестиционных проектов, которые намечаются для реализации в сельском хозяйстве региона.