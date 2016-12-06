Автор


Новый министр АПК и продовольствия Свердловской области дал первое интервью «ОГ»

6 декабря 2016, 14:59 / Политика
Дмитрий Дегтярёв. Фото: департамент информационной политики

Дмитрий Дегтярёв. Фото: департамент информационной политики

  • Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Во вторник, 6 декабря, губернатор Евгений Куйвашев назначил министром АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, работавшего ранее заместителем главы аграрного ведомства. Новому министру АПК и продовольствия 39 лет, он окончил Уральскую академию государственной службы (ныне — Уральский институт РАНХиГС) в 1999 году, сразу по окончании учёбы начал работу в сельскохозяйственном ведомстве где прошёл путь от ведущего специалиста до заместителя министра. Будучи заместителем министра, он курировал экономическое развитие отрасли, правовые вопросы, социальное развитие сельских территорий.

Корреспондент «ОГ» связался с Дмитрием Дегтярёвым и задал ему несколько вопросов.

— Дмитрий Сергеевич, накануне у вас была встреча с губернатором, какие пожелания он высказал в связи с назначением вас на эту должность?

— Евгений Владимирович сказал, что необходимо продолжать ту линию на развитие агропромышленного комплекса, которая была выработана в области, прежде всего - это сохранение и развитие основного нашего сельскохозяйственного направления, молочного животноводства. Также попросил не забывать и о других аграрных производствах, развитие которых тоже необходимо стимулировать. Самое главное — это обеспечение продовольственной безопасности области, курс на импортозамещение.

— А для себя какие первоочередные задачи наметили в предстоящей работе?

— Прежде всего, и на это указал губернатор, нам предстоит адаптироваться к новой системе государственной поддержки отрасли, которая вводится на федеральном уровне. До этого у нас было 28 видов субсидий. Сейчас их объединяют по группам, и это требует некоторых корректировок, в том числе и действующего на местном уровне законодательства. И второе — продолжать участвовать в реализации крупных инвестиционных проектов, которые намечаются для реализации в сельском хозяйстве региона.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

12 минут назад

Новый министр АПК и продовольствия Свердловской области дал первое интервью «ОГ»
Губернатор Евгений Куйвашев назначил министром АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва. Корреспондент «ОГ» связался с министром и задал ему несколько вопросов.

20 часов назад

Свердловский бюджет прирос тремя миллиардами
В пятницу вечером, 2 декабря, в здании областного правительства прошла заключительная согласительная комиссия по подготовке проекта областного бюджета на 2017 год.

20 часов назад

Президентом Узбекистана стал Шавкат Мирзиёев
За представителя либерально-демократической партии страны Шавката Мирзиёева отдали голоса 88,61 процента избирателей, сообщил Центризбирком Узбекистана.

20 часов назад

В Свердловской области появится новое министерство
Губернатор Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о правительстве и исполнительных органах госвласти Свердловской области, сообщили в департаменте информационной политики

20 часов назад

Средний Урал налаживает контакты с ЮАР
Вчера глава региона Евгений Куйвашев встретился с губернатором Южноафриканской провинции Мпумаланга Дейвидом Мабузой, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР в России г-жой Сибандой-Туси, которые прибыли на Средний Урал в рамках договорённостей о развитии регионального сотрудничества.

2 декабря 2016

«Зареченский Олланд»
В четверг действующий президент Франции Франсуа Олланд неожиданно заявил, что не будет участвовать в борьбе за пост главы государства весной следующего года. Аналогичное решение по его примеру принял действующий мэр Заречного Василий Ланских. Вчера он демонстративно покинул заседание конкурсной комиссии по выборам главы муниципалитета, где в числе пятерых кандидатов представлял свою программу по развитию города.

2 декабря 2016

Глава региона и свердловские депутаты утвердили членов областного избиркома
Вчера на внеочередном заседании свердловского Заксобрания губернатор Евгений Куйвашев и депутаты назначили кандидатуры в новый состав избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.

2 декабря 2016

Уральцы комментируют послание Президента России
Уральские депутаты, чиновники, спортсмены и общественные деятели комментируют послание Президента.

2 декабря 2016

Ежегодное Послание Президента: основные тезисы
Традиционно обращение Президента было разбито на несколько смысловых блоков: внутренняя политика (по ощущениям, именно на неё в этот раз был сделан основной упор), экономика, социальная сфера, образование, медицина, борьба с коррупцией и внешняя политика.

1 декабря 2016

«Мы один народ, и Россия у нас одна»
Уральские политики комментируют Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Последние новости
Что было раньше