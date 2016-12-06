Губернатор одобрил идею создания Центра Уральского добровольческого танкового корпуса

Председатель Екатеринбургского городского совета ветеранов Фёдор Ледерер попросил Евгения Куйвашева наградить нескольких активистов совета губернаторскими наградами. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №228 от 07.12.2016

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во второй раз за месяц провёл приём граждан в общественной приёмной «Единой России». Жители региона обратились к нему с вопросами улучшения жилищных условий, а также патриотического воспитания и поддержки ветеранского движения. Все проблемные ситуации губернатор взял на личный контроль.

Жительница Ирбита Ангелина Корниенко попросила Евгения Куйвашева помочь в получении квартиры, положенной по закону детям-сиротам. Сейчас девушка снимает жильё, где нет ни воды, ни централизованного отопления. Дом, который строится в городе для детей-сирот, застройщик должен был сдать ещё в августе, но не уложился в график, за что был оштрафован на 1,5 млн рублей. Сейчас в доме идут отделочные работы, монтаж стояков отопления, электропроводки.

— Потерпите до 15 апреля: к этому сроку дом должны достроить, а потом ещё какое-то время займёт оформление документов. Я поставлю ваше заявление на контроль, и мне будут отчитываться ежемесячно, — сказал Евгений Куйвашев. После чего отметил, что проблемы со своевременным завершением строительства есть ещё в двух муниципалитетах — Тавде и Сухом Логе, и поручил министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаилу Волкову взять эти объекты на особый контроль.

Жительница Артей Лариса Петрованова, чей дом был признан аварийным в 2015 году, поинтересовалась у губернатора, когда будет работать программа по переселению из ветхого и аварийного жилья для тех, чьи дома признали таковыми после 2012 года. Евгений Куйвашев отметил — строить жильё для этой категории свердловчан начнут только после того, как переселят всех тех, чьи дома признали аварийными до 1 января 2012 года. Но есть и другие пути решения, например покупка муниципалитетом уже готовых жилплощадей. Губернатор поручил главе муниципалитета Алексею Константинову найти для женщины жильё, которое бы её устроило.

Председатель Екатеринбургского городского совета ветеранов Фёдор Ледерер попросил Евгения Куйвашева наградить нескольких активистов совета губернаторскими наградами и организовать для них приём главы региона в феврале в честь 30-летия организации. Губернатор дал добро и попросил первого заместителя руководителя администрации губернатора Вадима Дубичева включить в свой график приём ветеранов.

Президент областной общественной организации ветеранов войны и военной службы Уральского добровольческого танкового корпуса Борис Ильиных и председатель совета ветеранов 10-го гвардейского УДТК Свердловской области Александр Турчанинов попросили оказать содействие в создании Центра сохранения исторического наследия Уральского добровольческого танкового корпуса и в определении помещения для его размещения.

— На днях мы были в 32-м военном городке и выступали перед контрактниками. Я у них спрашиваю, у кого 1 декабря юбилей? Отвечают, что у маршала Жукова. Спрашиваю, у кого ещё — молчат. Спрашиваю, знают ли маршала Василия Блюхера — снова молчание. Если военнослужащие-контрактники не знают, представляете, чего от школьников ждать? — сетует Борис Ильиных.

Деятельность центра будет основана не только на проведении культурно-массовых мероприятий — будут организовываться поездки по местам боёв.

— Нам они просто необходимы, — считает Александр Турчанинов. — В этом году три человека выделили нам свои личные деньги, благодаря ним мы съездили в Орловскую область, Болховский район. За те бои, которые там проходили, наш корпус получил звание гвардейского. И хочу подчеркнуть, что все памятники там содержатся в надлежащем состоянии — кроме тех, что расположены в заброшенных деревнях. Деревня ушла — уходит культура обслуживания наших мемориалов. Для этого тоже нужны какие-то ресурсы, которых в общественной организации сейчас нет.

Сейчас есть несколько вариантов, где может расположиться Центр УДТК. Один из них — здание на Малышева, 58, напротив управления образования, но оно старое и нуждается в капремонте, на что уйдут серьёзные средства. В целом губернатор идею одобрил — попросил прописать концепцию центра, чтобы до 74-летия УДТК сформировать программу и определиться с объёмами финансирования. Поручения об оказании содействия даны первому заместителю руководителя администрации губернатора Вадиму Дубичеву.