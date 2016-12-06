Областные депутаты ужесточили себе порядок назначения пенсий

Докладчика по законопроектам Владимира Никитина (слева) после выступления засыпали вопросами представители оппозиционных партий. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №228 от 07.12.2016

Вчера свердловские парламентарии внесли поправки в два закона, которые напрямую касаются их благосостояния. Поправки регламентируют правила получения субсидий на покупку жилья в Екатеринбурге и порядок назначения пенсий за выслугу лет.

За жилищной субсидией — на общую очередь

Согласно поправкам в закон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Заксобрания», возместить часть расходов на приобретение жилья могут те депутаты, которые не являются собственниками или нанимателями жилплощади в Екатеринбурге: доказывать, что они нуждаются в улучшении жилищных условий, теперь не придётся. Но если раньше для подачи заявки достаточно было отработать три года, то теперь — не менее пяти.

— На получение льготы депутаты поставлены на общую очередь с сотрудниками аппарата ЗакСО, и приоритетность выделения субсидии зависит только от даты подачи заявления, — пояснил председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин. — Решение о выделении субсидии будет приниматься коллегиально (для этого будет сформирована специальная комиссия из представителей разных фракций), и только при наличии средств в смете Заксобрания.

Как пояснил Владимир Никитин, в прошлом созыве таким правом воспользовались восемь госслужащих и пять областных парламентариев. На следующий год пока предусмотрена только одна субсидия, но от депутатов нынешнего созыва заявок не поступало: на очереди стоят только семь сотрудников аппарата.

Депутаты-оппозиционеры выступили с замечаниями по поводу законопроекта. Так, коммунист Александр Ивачёв призвал последовать его примеру и покупать недвижимость в ипотеку. В итоге «за» проголосовали 36 человек, «против» — шесть.

Пенсионный ценз

К проекту закона «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших государственные должности», определяющему порядок назначения пенсий за выслугу лет, у депутатов возражений не нашлось. На выплаты могут рассчитывать лица, исполнявшие полномочия губернатора, члена правительства, депутата ЗакСО, омбудсмена, председателя, зама или аудитора Счётной палаты, которые проработали в указанных должностях не менее пяти лет и уходят на заслуженный отдых с этих должностей. Те граждане, которым уже была назначена пенсия за выслугу лет, и те, кто имел право на неё до 30 декабря прошлого года, сохранят право на её получение. По словам Владимира Никитина, законопроект позволит сэкономить около трети суммы, предусмотренной на выплату пенсий чиновникам за выслугу лет.