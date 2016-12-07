Куда заложены деньги?

Практически во всех свердловских муниципалитетах местные думы приняли проекты бюджетов на будущий год в первом чтении. Сейчас финансовые документы выносятся на общественные слушания и согласительные комиссии. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Сейчас в муниципалитетах — горячая пора бюджетного процесса: практически везде проекты были рассмотрены в первом чтении, сейчас они выносятся на общественные слушания и согласительные комиссии. «ОГ» узнала, какие вопросы и предложения по улучшению проектов возникли у местных депутатов.

Напомним, муниципалитеты сейчас принимают бюджет на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов. В администрациях отмечают, что в этом году к планированию подходят с большей ответственностью, поскольку бюджет по плановым показателям уменьшился. При этом сохраняется социальная направленность, программно-целевой характер и оптимальный баланс между доходной и расходной частями. В большинстве дум муниципальных образований, с которыми удалось переговорить «ОГ», отметили, что серьёзных вопросов к проекту бюджета в первом чтении не возникало. Но в нескольких местных думах депутаты всё-таки выступили с предложениями по его корректировке.

В ГО Краснотурьинск публичные слушания, где глава муниципалитета Александр Устинов познакомил присутствующих с основными параметрами доходной и расходной частей бюджета на 2017 год, прошли во вторник. Депутаты, присутствовавшие на слушаниях, высказались, что были недопустимо уменьшены средства на организацию отдыха детей в загородных лагерях, а суммы в 8 миллионов рублей, предусмотренной на газификацию, не хватит для реализации уже готовых проектов.

— Последние два года мы плотно работали в этом направлении, и сейчас готовы проекты на сумму 18 миллионов рублей. Следовательно, расходы надо увеличивать. Жители Новостройки, Медной Шахты, Суходойки ждут, — заявил депутат Александр Киселёв. — Также недопустима сумма ноль рублей в статье текущего ремонта автодорог. Если мы не отремонтируем разбитые участки между Медной Шахтой и Медным Рудником и на улице Чкалова, то впоследствии это потребует ещё больших затрат.

В Екатеринбургской городской думе проект бюджета прошёл общественные слушания и сейчас рассматривается на уровне депутатских комиссий. Но перед этим много вопросов у депутатов возникло на заседании, где рассматривались основные направления бюджетной и налоговой политики и «Прогноз социально-экономического развития» на три года, на основе которого строится бюджет.

— По непонятным причинам прогнозом не предусмот-рено увеличение мест в детских садах, хотя мы видим, что численность населения в городе с каждым годом растёт, — говорит депутат ЕГД Олег Хабибуллин. — Были вопросы относительно тарифов на коммунальные услуги: планировалось, что они будут расти на 2–3 процента, в то время как уже в этом году тарифы выросли на 5. Задавали вопросы по поводу не предусмотренного планом капремонта дорог в преддверии ЧМ-2018, но нам сказали, что это какая-то ошибка. Надеюсь, что показатели подкорректируют.

В Арамильском ГО проект бюджета прошёл первое чтение и на следующей неделе будет рассмотрен на согласительной комиссии — именно там депутаты рассчитывают скорректировать его с учётом обозначенных на заседании думы пожеланий.

— Депутаты отметили, что недостаточно средств выделено на ремонт дорог, нужно скорректировать средства по спортивным сооружениям. Кроме того, у нас большая кредиторская задолженность, и на её погашение тоже нужно выделить больше средств, — считает председатель думы АГО Валерий Ярмышев. — Понятно, что сильно объём средств мы изменить не сможем, но хотя бы небольшие корректировки за счёт того, чтобы перераспределить часть средств с одних мероприятий на другие, возможны.

Напомним, что сейчас бюджетный процесс идёт и на уровне области — проект регионального бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Заксобрание области приняло в первом чтении 22 ноября («ОГ» от 23.11.2016). После того как проект бюджета будет окончательно принят, цифры в муниципальных проектах могут измениться в связи с дополнительным финансированием по областным программам. В частности, на заседании в конце ноября поднимался вопрос о необходимости увеличить в областном бюджете сумму, зарезервированную под газификацию муниципалитетов. Пока на это заложено 140 миллионов рублей.

В ГО Краснотурьинск публичные слушания о местном бюджете прошли одними из первых в регионе. Хотя прошлый бюджет дума муниципалитета приняла только в январе 2016-го. Фото: газета «Заря Урала»