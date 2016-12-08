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Юлия
Вишнякова

Главой Заречного стал управленец с Белоярской АЭС

8 декабря 2016, 18:57 / Политика
Андрею Захарцеву 50 лет. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию. Имеет опыт работы на управленческих должностях в Институте реакторных материалов, на БАЭС, в ГК «Росатом». Фото: Юлия Вишнякова

Андрею Захарцеву 50 лет. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию. Имеет опыт работы на управленческих должностях в Институте реакторных материалов, на БАЭС, в ГК «Росатом». Фото: Юлия Вишнякова

  • Опубликовано в №230 от 09.12.2016 

Вчера дума Заречного единогласно выбрала нового градоначальника. Им стал бывший председатель общественного совета Белоярской атомной электростанции — Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Изначально за это кресло главы боролись пять кандидатов, в том числе глава Заречного Василий Ланских и его бывший советник Владимир Валов. Однако после второго этапа конкурса претендентов стало меньше: Василий Ланских неожиданно снял свою кандидатуру, дав лишь краткое пояснение «в связи со сложившимися обстоятельствами» (см.«Зареченский Олланд» в «ОГ» от 3 декабря). Позднее комиссия отсеяла ещё одного претендента на должность — Владимира Валова. Кроме того, комиссия приняла решение рекомендовать депутатам выбрать главой города Андрея Захарцева. «ОГ» задала новому главе несколько вопросов.

— У вас складывалась успешная карьера на БАЭС, с чем связано решение сменить род деятельности?

— Это непростой вопрос, и для начала на него надо ответить самому себе. Я военный, поэтому тема служения Родине, городу мне близка. В Древних Афинах существовал обычай, согласно которому каждый мужчина должен часть жизни отдать на благо обществу. На данном этапе я готов использовать свои знания и навыки на благо Заречного.

— В своей программе развития вы отметили, что основной проблемой города является отсутствие диалога между населением и органами власти. Как планируете её решать?

— Этот вывод сделан на основе углублённого социологического исследования БАЭС, которое проводилось весной 2016 года. Для решения задачи планируется ряд мероприятий — в том числе это разработка «народного» бюджета. Общественное мнение будет учитываться при подготовке программ по соглашению между правительством Свердловской области и ГК «Росатом».

— Прежний градоначальник — Василий Ланских — часто выходил в социальные сети, чтобы пообщаться с населением? Вам такой способ выстраивания диалога близок?

— Когда человек ждёт помощи или ответа от должностного лица, то диалог должен носить официальный характер.

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