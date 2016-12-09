«Мы затыкаем дырки в неработающих законах»

На память об Урале Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова подарила Дилнозе конфеты «Уральские сказы» и подарочный том сказов Бажова «Малахитовая шкатулка». Фото: Виктор Вахрушев

Опубликовано в №231 от 10.12.2016

Накануне Международного дня прав человека омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова в интервью «ОГ» рассказала, как девушка 19 лет жила без документов, почему большинство уполномоченных считают себя контролёрами и по какой причине государство должно закрыть микрокредитование.

Мы разговариваем в машине по пути в аэропорт Кольцово, где Татьяна Мерзлякова провожает к семье на родину девушку по имени Дилноза. Много лет назад её мама — гражданка Кыргызстана, без единого документа умудрилась привезти девочку в Россию. Не так давно в Екатеринбурге Дилнозу и её мать задержали полицейские. Женщину выдворили на родину. А 19-летнюю девушку определили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, поскольку она выглядела как подросток. Там Дилноза познакомилась с Татьяной Мерзляковой, которая посетила учреждение.

— Мы обращались в разные структуры, но никто не мог помочь подтвердить её личность и гражданство. Тогда я использовала самый эффективный механизм защиты прав человека — СМИ. Мы выставили на сайте эту историю, и в итоге НТВ разыскало роддом, в котором родилась Дилноза, и она получила нужную справку. Это история с хорошим концом, но ещё больше печальных, — сказала Татьяна Мерзлякова.

— О чём они?

— Всё чаще о закредитованности населения. Я не понимаю, почему государство не закрывает микрокредитование. Мы готовили спецдоклад «Лёгкие деньги — тяжёлые последствия», и я не верю, что люди перехватывают деньги до следующей получки. У меня были истории, когда человек взял на похороны жены 20 тысяч и оказался в такой кабале, что не один раз думал уйти следом за ней. Кроме того, много жалоб на правоохранительные органы, ЖКХ, нарушение трудовых и социальных прав, на здравоохранение. Сейчас больницы оснащены аппаратурой, но непонятно, как до них добираться и за чей счёт, если они далеко, а местную больницу закрыли. Были и резонансные истории, когда девочку выгнали на мороз из автобуса в Екатеринбурге.

— Это обоснованная жалоба или история, раздутая СМИ?

— Как посмотреть. Моя подруга недавно вернулась с Чукотки — там негласное правило: никто не проезжает мимо стоящего на улице человека в мороз. Вот пример другого образа жизни. Мы договорились с председателем комитета по транспорту администрации Екатеринбурга, что создадим рабочую группу и вместе с общественностью подготовим кодекс этики для перевозчиков в конфликтных ситуациях.

— В этом году много резонансных историй, связанных с исправительными учреждениями. Кто следит за ситуацией в них?

— На эту тему больше тысячи обращений в год. Сейчас работает региональная общественная наблюдательная комиссия по контролю за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания (ОНК) четвёртого созыва. К сожалению, в прошлом составе некоторые члены ОНК больше занимались самопиаром, чем реальной работой, а несколько настоящих правозащитников не смогли попасть в комиссию. Члены ОНК, а в нашем регионе одна из самых больших в стране комиссий, почти 40 человек, могут эффективно осуществлять общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Что касается формирования наблюдательных комиссий, то считаю, что в этом вопросе нужно вернуться к рекомендациям региональных уполномоченных по правам человека и общественных палат в субъектах федерации.

— У нас появились уполномоченные по правам ребёнка, по защите прав предпринимателей, прозвучали предложения учредить должности уполномоченных по правам инвалидов, по правам животных… Это признак неработающих законов?

— Во-первых, это связано с популярностью омбудсменов, многие из которых, к сожалению, считают себя ещё одними контролёрами, а не теми, кто реально помогает. Во-вторых, мы действительно затыкаем дырки в неработающих и в ненаписанных законах. Я в шестой раз избрана членом правления Европейского института омбудсменов, и могу сказать, что во всём мире не всё совершенно: омбудсмена часто воспринимают как последнюю надежду и в богатом Цюрихе, и на Урале. Разница в том, что власть по-разному относится к нам — нормальная слушает и выигрывает от этого. На мои жалобы не все реагируют одинаково хорошо. Я благодарна губернатору и депутатам за то, что всегда слышат меня. Сейчас я учусь работать с вице-губернаторами.

— Чем закончилось ваше обращение в Европейский институт омбудсменов по поводу недопуска к играм наших паралимпийцев?

— Все 19 моих коллег единогласно признали это нарушением прав инвалидов, и направили резолюцию в Международный паралимпийский комитет.

— В конце ноября вы делали доклад по прошедшим выборам на конференции, организованной главой ЦИК Эллой Памфиловой. О чём он был?

— Там много говорилось о том, что чем больше мы регулируем журналистику, тем больше загоняем людей, которые хотели бы увидеть живые сюжеты о кандидатах и партиях на выборах, в неконтролируемый интернет. Но в целом эти выборы были честнее прежних. Я благодарна нашим депутатам за то, что они единственные в стране ввели в новый состав регионального Избиркома представителя ПАРНАСа. Эта партия всегда недовольна, как проходят выборы, теперь у них есть свой член избиркома с правом голоса.

— В Екатеринбурге наблюдается какое-то противостояние атеистов и верующих: сначала история с блогером Соколовским, сейчас — с храмом на воде. Здесь есть нарушение прав человека?

— Таких дел, как у Соколовского, вообще не должно существовать. Мы могли бы по-доброму поработать с ним. В моей практике были случаи, когда мальчишек, обвиняемых в экстремизме, приводили в правозащитные движения, и из них получались отличные ребята. А в истории с храмом на воде я не вижу нарушения чьих-то прав или конфликта атеистов и верующих — это история о том, что мы не умеем слушать друг друга. У нас предусмотрены общественные слушания, и часто на них приходят люди, которые голосуют, как им скажут. Я думаю, горадминистрация должна провести слушания не для галочки. Надо привлечь авторитетных людей, которые выступили бы посредниками.

Сейчас в России многие группы противостоят друг другу. Но вокруг чего-то мы должны объединиться, чтобы создать настоящее гражданское общество. Нынешний год для меня был очень важным, потому что Президент России назначил меня в рабочую группу по увековечению памяти жертв политических репрессий. В годовщину великого террора в 2017 году это может стать объединяющей идеей и великим примирением.