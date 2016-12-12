Мэрам не сидится в креслах

Опубликовано в №232 от 13.12.2016

На прошлой неделе пост главы Нижней Туры покинула Лариса Тюкина. За минувший год это уже десятый глава муниципальных образований Свердловской области, оставивший свой пост досрочно. Ей предшествовали глава Красноуральска, посёлка Малышева, Байкаловского, Краснополянского, Сладковского сельских поселений, главы администраций в Новоуральске, Верхотурье, Заречном, Шалинского ГО. Каждый из них называет разные причины, в том числе уход на пенсию и сложение полномочий по состоянию здоровья. Как выяснила «ОГ», на протяжении последних лет мэры довольно часто покидали свои посты раньше положенного срока, а один раз попробовав порулить, больше не идут на выборы.

Высокая ответственность, не сопоставимая с зарплатой, постоянные штрафы от надзирающих органов (как поделился с «ОГ» один из муниципальных глав, за год администрация умудрилась заработать штрафов на 300 тысяч рублей), давление со стороны местных депутатов, жителей, вышестоящих чиновников — всё это побуждает раньше времени оставить пост.

Испугались зимы

Одним из самых громких стал досрочный уход мэров-долгожителей в 2010 году. Тогда в преддверии отопительного сезона последовали добровольные отставки мэра Красноуральска Виктора Посадова, бывшего у руля города 11 лет, и главы Тавды Александра Соловьёва, который получил нагоняй в области за неподготовленность местного ЖКХ к зиме. Он честно признался перед горожанами, что решил не дожидаться увольнения и уйти по собственной инициативе. Гнилые трубы и долги перед газовиками серьёзно расстроили здоровье двух мэров: Анатолия Шевалдина из Гарей и Сергея Горбунова из Талицы. Они тоже подали в отставку.

2011-й стал последним годом правления для мэра Режа Дмитрия Батищева и главы посёлка Малышева Олега Кабанова. Камнем преткновения вновь стала нерешённость проблем ЖКХ.

Кстати, следующий глава Малышева Валерий Хомутов также досрочно оставил пост в сентябре 2016 года — после того, как стали известны результаты выборов в муниципалитете, где «Единая Россия» набрала лишь четверть от общего числа голосов.

— Результат кампании объективно низок, если сравнивать с остальными, и я как бывший военный не могу поступить иначе, — заявил Валерий Хомутов.

Депутатский демарш

Бывает, что к решению досрочного ухода с должности главу города подталкивают местные депутаты. Так было в Верхотурье в 2010 году. Обвинив главу в развале ЖКХ и незаконно полученных премиях, шесть депутатов из 15 подали в избирком заявления о сложении с себя полномочий. Если бы их отставка была утверждена, работа думы стала бы нелегитимной. Своего «оппозиционеры» добились — Татьяна Зеленюк ушла в отставку, и в ранге депутата вскоре устроила точно такой же демарш своему главному оппоненту. В прошлом году «ОГ писала о политическом кризисе в Реже, где из-за недееспособности в ноябре 2015 года была распущена дума. Так, лишился должности и партбилета «Единой России» глава города Александр Чепчугов. На последующих выборах в марте 2016-го он переизбраться уже не смог.

Недавнему сложению полномочий главой Красноуральска Светланы Рафеевой также предшествовали думские волнения. Четыре местных депутата выразили недовольство работой главы — председателя думы и в качестве протеста решили сдать свои мандаты. В итоге они остались на месте, а Светлана Рафеева написала заявление об уходе с поста. Новым главой Красноуральского городского округа до осенних выборов 2017 года стал главный кадровик «Святогора» Вячеслав Грибов.

Поспособствовали депутаты и выходу на пенсию мэра Верхнего Тагила Анатолия Брызгалова. В июне 2013 года мэр отчитывался в думе о своей работе. Депутаты обвинили Брызгалова в том, что город стагнирует, не участвует в областных программах и поставили ему «неуд». В прошлом Анатолий Брызгалов 22 года руководил Верхнетагильской ГРЭС, был фактическим создателем всей городской инфраструктуры, но в современном муниципальном управлении оказался чужим и в августе 2013 года попросил об отставке.

Устали от штрафов

Стрессам на мэрской должности подвержены не только люди солидного возраста. Молодой преемник Анатолия Брызгалова Сергей Калинин, получив на первых порах многочисленные штрафы от столь же многочисленных надзирающих органов, тоже засобирался в отставку, но потом изменил решение. По словам мэра Верхней Туры Александра Брезгина, денежные взыскания служат обязательным приложением к должности главы муниципалитета. Чем меньше опыта и малочисленней мэрия, тем больше штрафов.

Сбежали на пенсию

Ещё одним мотиватором для выхода на заслуженный отдых стала пенсионная реформа. По закону, который в 2017 году вступит в силу, пенсионный возраст чиновников постепенно увеличится до 65 лет, а чиновниц — до 63 лет. По России прокатилась волна ухода со службы тех, кто отпраздновал «пенсионные юбилеи» в прежней редакции. Среди свердловских муниципальных глав — это мэр Нижней Туры Лариса Тюкина, сити-менеджер Новоуральска Валерий Попов и другие. В 2014 году на пенсию ушёл мэр Кушвы Радий Гималетдинов.

— Радий Халимович, будучи главой, говорил подчинённым: достиг пенсионного возраста — освобождай место молодёжи. И сам поступил так же. Сейчас он возглавляет одно из самых успешных предприятий города, — поделился с «ОГ» нынешний мэр Кушвы Михаил Слепухин.