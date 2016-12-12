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Евгений Куйвашев произвёл кадровые перестановки в руководстве Свердловской области

12 декабря 2016, 19:07 / Политика
  • Опубликовано в №232 от 13.12.2016

Губернатор Евгений Куйвашев подписал три указа о назначении новых руководителей трёх региональных ведомств.

Как сообщает областной департамент информполитики, Александр Кудрявцев назначен министром общественной безопасности Свердловской области. Ранее он занимал должность директора департамента административных органов губернатора.

Советник губернатора Ольга Глацких стала директором департамента молодёжной политики региона. Александр Кудрявцев и Ольга Глацких приступят к исполнению служебных обязанностей с 13 декабря.

Сити-менеджер Серовского ГО Евгений Преин назначен управляющим Северным управленческим округом. Исполняющий обязанности главы администрации муниципалитета пока не назначен.

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