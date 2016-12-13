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Мэров призвали брать пример с «Большого Екатеринбурга»

13 декабря 2016, 18:25 / Политика
Ольга Глацких призвала мэров подключиться к разработке региональной программы по млодежной политике и патриотическому воспитанию. Фото: Павел Ворожцов

Ольга Глацких призвала мэров подключиться к разработке региональной программы по млодежной политике и патриотическому воспитанию. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №233 от 14.12.2016

В следующем году муниципалитеты области разработают собственные стратегии социально-экономического развития по примеру первопроходцев — городов «Большого Екатеринбурга». Такую задачу главам поставил губернатор Евгений Куйвашев вчера на совещании глав муниципальных образований.

Заместитель губернатора Александр Высокинский планирует сформировать список и очередность муниципалитетов, которые будут разрабатывать собственные стратегические планы, уже в начале следующего года. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель губернатора Александр Высокинский напомнил, что задача перехода органов власти к работе в проектном формате как к наиболее эффективному механизму развития экономики и социальной сферы была поставлена Президентом страны Владимиром Путиным. Наша область начала работу в таком формате одной из первых.

Первыми же среди муниципалитетов такой механизм начали обкатывать города «Большого Екатеринбурга». В апреле мэрам городов-спутников дали «домашнее задание» — создать экспертные советы с участием представителей власти, науки, бизнеса, общественности и СМИ и по одной методологии составить желаемые сценарии развития, которые должны сложиться в общий генплан. Активнее всего в работу включились в Берёзовском. В следующем году учиться разрабатывать стратегии, которые впишутся в областную «Стратегию-2030», будут 50–60 муниципалитетов.

Перед совещанием первый Заместитель Губернатора Владимир Тунгусов попросил заместителя губернатора Сергея Швиндта уступить ему место за столом. Фото: Павел Ворожцов

— Их список и очерёдность определим в начале следующего года, — объяснил Александр Высокинский. — При каждом главе появятся экспертные советы, которые будут координировать все сферы жизни муниципалитета. Руководители будут нести личную ответственность: за каждой городской проблемой будет закреплена конкретная фамилия. В тех муниципальных образованиях, где не хватает представителей науки, будем подключать свои ресурсы.

На создание проектных офисов и расстановку приоритетов у муниципалитетов есть время до октября. Готовые тексты документов будут выноситься на обсуждение общественности и рассмотрение местных дум. Власти рассчитывают, что в течение трёх лет своя стратегия будет у каждого муниципалитета.

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