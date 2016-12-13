Свердловский депутат попался на пьяной езде

На вчерашнем заседании Армен Карапетян был самым обсуждаемым депутатом. Правда, от такой популярности он сам был не в восторге. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №233 от 14.12.2016

Депутат регионального Заксобрания, член фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян в ночь на 11 декабря был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. Справедливоросса подозревают в нетрезвом вождении. Инцидент с его участием записали на камеру мобильного телефона и в понедельник вечером показали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». Не исключено, что в случае подтверждения факта пьяной езды он может лишиться мандата.

В сюжете программы сообщается, что после того, как машину остановили сотрудники ДПС, Карапетян пересел из своего автомобиля в машину сопровождения на пассажирское сиденье. После того как депутата попросили выйти и предъявить права, он начал размахивать депутатскими корочками. При этом его личная охрана пыталась оказывать активное сопротивление сотрудникам органов правопорядка. Всё это чётко видно на записи.

Дело о пьяной езде депутата взял на личный контроль замгенерального прокурора России в УрФО Юрий Пономарёв. Эту информацию «ОГ» подтвердили в надзорном ведомстве. Армену Карапетяну грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок до двух лет.

Вчера справедливоросс присутствовал на заседании Заксобрания, но комментировать тему отказался. Руководитель фракции «СР» отметил, что организационные решение они будут принимать после прокурорской проверки. Отвечая на вопрос корреспондента «ОГ», председатель ЗакСО Людмила Бабушкина сказала, что видела запись с участием Карапетяна.

— Более того, я разговаривала с ним. Его личное изложение несколько расходится с тем, что я видела на записи. Но по этому вопросу сначала решение будут принимать правоохранительные органы. После того как нам пришлют итоги рассмотрения этой ситуации, мы направим их в мандатную комиссию, чтобы оценить этичность поведения, — рассказала Людмила Бабушкина.

По словам руководителя мандатной комиссии Алексея Коробейникова, сейчас это видео изучают юристы.

— Досрочно могут быть прекращены полномочия депутата только в случае вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора. До этого он только сам из этических соображений может сдать мандат, — отметил Коробейников.