Автор


Свердловских мэров объединит глава Ивделя

14 декабря 2016, 19:30 / Политика
  • Опубликовано в №234 от 15.12.2016 

Новым руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области был избран глава Ивделя Пётр СОКОЛЮК. На этом посту он сменил экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, который в марте возглавил Южный управленческий округ и сложил полномочия председателя правления ассоциации.

— Пётр Михайлович, теперь из самого северного муниципалитета придётся ездить в Екатеринбург намного чаще.

— Я мобильный человек, а кроме того — водитель по образованию, и дорога — это родное (подробнее — в интервью для «ОГ» от 21.01.2016). Вчера решили с коллегами, что будем собираться не только в зале заседаний правительства. На моей памяти только один раз заседание было выездным — в Каменске-Уральском. А теперь меняем формат: будем практиковать проведение встреч в разных муниципалитетах. Это будет полезно и для самих делегатов, которые прежде не бывали в этих городах, и для территорий. Первое заседание условились провести в Верхнем Дуброво. Пугать коллег Ивделем не стал — всё-таки больше 500 километров, ограничимся радиусом в 150–200 километров от Екатеринбурга.

— Какие первоочередные задачи поставили для себя?

— Для меня совет — это своеобразный «профсоюз» глав, где можно обсудить внутренние вопросы, сформулировать инициативы и системные проблемы муниципалитетов и обозначить их руководству области. Поэтому к первому, январскому организационному мероприятию попросил коллег подготовить вопросы. Пропишем примерный план на первые полгода-год работы и уже в процессе будем его корректировать. Для галочки собираться не будем: на заседание должны выноситься только те вопросы, которые можно рассмотреть с первыми лицами министерств. Раньше на них приходили и заместители министров, и начальники отделов, что, по-моему, не совсем правильно. Лучше качественно провести пять совещаний, чем 50 — но с низким КПД.

— В понедельник на совещании с главами губернатор Евгений Куйвашев нацелил мэров на проектный подход в управлении: участие в проектных офисах и разработку собственных стратегий социально-экономического развития. Как совет будет в этом помогать руководителям?

— Те же стратегии, составленные по одной схеме, будут разными: одному городу нужно одно, другому — другое, а они должны вписаться в стратегию области. Будем вместе включаться в этот процесс и подтягивать «отстающих». Задача совета — не строить баррикады из проблем, а созидать. От этого выиграют и муниципалитеты, и регион в целом.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

2 часа назад

Свердловских мэров объединит глава Ивделя
Новым руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области был избран глава Ивделя Пётр СОКОЛЮК. На этом посту он сменил экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, который в марте возглавил Южный управленческий округ и сложил полномочия председателя правления ассоциации.

13 декабря 2016

Свердловский депутат попался на пьяной езде
Депутат регионального Заксобрания, член фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян в ночь на 11 декабря был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. Справедливоросса подозревают в нетрезвом вождении. Инцидент с его участием записали на камеру мобильного телефона и в понедельник вечером показали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». Не исключено, что в случае подтверждения факта пьяной езды он может лишиться мандата.

13 декабря 2016

Мэров призвали брать пример с «Большого Екатеринбурга»
В следующем году муниципалитеты области разработают собственные стратегии социально-экономического развития по примеру первопроходцев — городов «Большого Екатеринбурга». Такую задачу главам поставил губернатор Евгений Куйвашев вчера на совещании глав муниципальных образований.

12 декабря 2016

Евгений Куйвашев произвёл кадровые перестановки в руководстве Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев подписал три указа о назначении новых руководителей трёх региональных ведомств.

12 декабря 2016

Мэрам не сидится в креслах
За год сразу десять муниципальных глав оставили свои посты досрочно.

12 декабря 2016

Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре
12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.

12 декабря 2016

Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир
Новый дом расположен в Екатеринбрге на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Для льготников в нём предназначено 145 квартир.

12 декабря 2016

Конституция России: менять, адаптировать или не трогать?
Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Принятая в 1993 году, она действует уже 23 года (это один из самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). Но в последнее время, в связи с резким изменением международной обстановки, а также проходящими в стране экономическими и политическими преобразованиями, всё громче звучат разговоры о необходимости принятия новой, отвечающей современным реалиям Конституции. «ОГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторонников сохранения нынешней Конституции, и их оппонентов.

9 декабря 2016

«Мы затыкаем дырки в неработающих законах»
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова о самых громких историях этого года, в которых приходилось принимать участие

8 декабря 2016

Главой Заречного стал управленец с Белоярской АЭС
Вчера дума Заречного единогласно выбрала нового градоначальника. Им стал бывший председатель общественного совета Белоярской атомной электростанции — Андрей ЗАХАРЦЕВ.

Последние новости
Что было раньше