Свердловских мэров объединит глава Ивделя

Опубликовано в №234 от 15.12.2016

Новым руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области был избран глава Ивделя Пётр СОКОЛЮК. На этом посту он сменил экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, который в марте возглавил Южный управленческий округ и сложил полномочия председателя правления ассоциации.

— Пётр Михайлович, теперь из самого северного муниципалитета придётся ездить в Екатеринбург намного чаще.

— Я мобильный человек, а кроме того — водитель по образованию, и дорога — это родное (подробнее — в интервью для «ОГ» от 21.01.2016). Вчера решили с коллегами, что будем собираться не только в зале заседаний правительства. На моей памяти только один раз заседание было выездным — в Каменске-Уральском. А теперь меняем формат: будем практиковать проведение встреч в разных муниципалитетах. Это будет полезно и для самих делегатов, которые прежде не бывали в этих городах, и для территорий. Первое заседание условились провести в Верхнем Дуброво. Пугать коллег Ивделем не стал — всё-таки больше 500 километров, ограничимся радиусом в 150–200 километров от Екатеринбурга.

— Какие первоочередные задачи поставили для себя?

— Для меня совет — это своеобразный «профсоюз» глав, где можно обсудить внутренние вопросы, сформулировать инициативы и системные проблемы муниципалитетов и обозначить их руководству области. Поэтому к первому, январскому организационному мероприятию попросил коллег подготовить вопросы. Пропишем примерный план на первые полгода-год работы и уже в процессе будем его корректировать. Для галочки собираться не будем: на заседание должны выноситься только те вопросы, которые можно рассмотреть с первыми лицами министерств. Раньше на них приходили и заместители министров, и начальники отделов, что, по-моему, не совсем правильно. Лучше качественно провести пять совещаний, чем 50 — но с низким КПД.

— В понедельник на совещании с главами губернатор Евгений Куйвашев нацелил мэров на проектный подход в управлении: участие в проектных офисах и разработку собственных стратегий социально-экономического развития. Как совет будет в этом помогать руководителям?

— Те же стратегии, составленные по одной схеме, будут разными: одному городу нужно одно, другому — другое, а они должны вписаться в стратегию области. Будем вместе включаться в этот процесс и подтягивать «отстающих». Задача совета — не строить баррикады из проблем, а созидать. От этого выиграют и муниципалитеты, и регион в целом.