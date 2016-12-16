Автор


Тамара
Романова

На севере появится своя агломерация

16 декабря 2016, 18:45 / Политика
20 декабря Евгений Преин последний раз закроет дверь этого кабинета как глава администрации Серовского городского округа. Фото: Тамара Романова

20 декабря Евгений Преин последний раз закроет дверь этого кабинета как глава администрации Серовского городского округа. Фото: Тамара Романова

  • Опубликовано в №236 от 17.12.2016

Глава администрации Серовского ГО Евгений ПРЕИН стал новым управляющим Северным управленческим округом. На этом посту он сменил Владимира Овчинникова, а почти пять лет назад, в мае 2012 года, он же сменил в кресле главу администрации города.

— Северный округ — самый большой по территории. Но руководившему округом 15 лет Ивану Граматику удалось сплотить глав, руководителей промышленных предприятий, — говорит Евгений Преин.

— Какие задачи поставил губернатор на встрече?

— Первое, это экономическая стабильность. Все проекты, которые сегодня реализуются за счёт бюджетов, нужно взять под контроль. Не сидеть в кабинете, а чаще бывать на местах. Второй момент, политический. Мы понимаем, какое время нас ожидает. Пройдут выборы главы региона, во многих территориях будут выборы местной власти. Конечно, остаются у меня определённые обязанности и перед Серовским округом. Мы давали людям обещания, нужно их выполнять. Вернусь к изучению Стратегии развития северных территорий, возможно, в неё нужно с учётом изменившихся обстоятельств вносить что-то новое. Уже сейчас в каждом муниципалитете мы разрабатываем стратегию развития до 2030 года.

— Сегодня одна из тем в повестке — развитие Краснотурьинска как ТОРа на основе федеральной программы.

— Мы рассматриваем эту программу как создание агломерации на севере региона. И Серов сделал серьёзный шаг в этом направлении, нас подстегнул Краснотурьинск. В Серове все необходимые предпосылки для этого есть, и, надеюсь, что проект ТОРа, который Елена Бердникова (глава Серовского ГО. — Ред.) вскоре представит комиссии первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова, получит положительную оценку.

— 20 декабря у вас последний рабочий день в качестве главы администрации Серовского округа. С чего вы планируете начать первый рабочий день уже на посту управляющего?

— Начну я не 21, а 19 декабря, когда запланирована первая встреча с аппаратом управляющего округом. Мы соберёмся с коллективом, посмотрим структуру, лимиты финансирования на год, обсудим программу наших действий, чтобы я уже 21 декабря вышел на работу, имея определённый график. Для себя я определил территории, куда поеду в ближайшее время, хочу изучить все 15 муниципалитетов так же детально, как знаю Серов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

2 часа назад

Коротко о главном: уральцы объяснили, что имел в виду премьер
В четверг, 15 декабря, в интервью журналистам федеральных телеканалов глава кабинета министров Дмитрий Медведев озвучил ключевые задачи правительства РФ на 2017 год и оценил главные достижения в различных отраслях. Главные тезисы премьера уральские эксперты прокомментировали для «ОГ».

2 часа назад

На севере появится своя агломерация
Глава администрации Серовского ГО Евгений ПРЕИН стал новым управляющим Северным управленческим округом. На этом посту он сменил Владимира Овчинникова, а почти пять лет назад, в мае 2012 года, он же сменил в кресле главу администрации города.

14 декабря 2016

Свердловских мэров объединит глава Ивделя
Новым руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области был избран глава Ивделя Пётр СОКОЛЮК. На этом посту он сменил экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, который в марте возглавил Южный управленческий округ и сложил полномочия председателя правления ассоциации.

13 декабря 2016

Свердловский депутат попался на пьяной езде
Депутат регионального Заксобрания, член фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян в ночь на 11 декабря был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. Справедливоросса подозревают в нетрезвом вождении. Инцидент с его участием записали на камеру мобильного телефона и в понедельник вечером показали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». Не исключено, что в случае подтверждения факта пьяной езды он может лишиться мандата.

13 декабря 2016

Мэров призвали брать пример с «Большого Екатеринбурга»
В следующем году муниципалитеты области разработают собственные стратегии социально-экономического развития по примеру первопроходцев — городов «Большого Екатеринбурга». Такую задачу главам поставил губернатор Евгений Куйвашев вчера на совещании глав муниципальных образований.

12 декабря 2016

Евгений Куйвашев произвёл кадровые перестановки в руководстве Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев подписал три указа о назначении новых руководителей трёх региональных ведомств.

12 декабря 2016

Мэрам не сидится в креслах
За год сразу десять муниципальных глав оставили свои посты досрочно.

12 декабря 2016

Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре
12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.

12 декабря 2016

Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир
Новый дом расположен в Екатеринбрге на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Для льготников в нём предназначено 145 квартир.

12 декабря 2016

Конституция России: менять, адаптировать или не трогать?
Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. Принятая в 1993 году, она действует уже 23 года (это один из самых «долгоиграющих» основных законов нашей страны). Но в последнее время, в связи с резким изменением международной обстановки, а также проходящими в стране экономическими и политическими преобразованиями, всё громче звучат разговоры о необходимости принятия новой, отвечающей современным реалиям Конституции. «ОГ» опросила представителей обоих лагерей — и сторонников сохранения нынешней Конституции, и их оппонентов.

Последние новости
Что было раньше