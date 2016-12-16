На севере появится своя агломерация

20 декабря Евгений Преин последний раз закроет дверь этого кабинета как глава администрации Серовского городского округа. Фото: Тамара Романова

Опубликовано в №236 от 17.12.2016

Глава администрации Серовского ГО Евгений ПРЕИН стал новым управляющим Северным управленческим округом. На этом посту он сменил Владимира Овчинникова, а почти пять лет назад, в мае 2012 года, он же сменил в кресле главу администрации города.

— Северный округ — самый большой по территории. Но руководившему округом 15 лет Ивану Граматику удалось сплотить глав, руководителей промышленных предприятий, — говорит Евгений Преин.

— Какие задачи поставил губернатор на встрече?

— Первое, это экономическая стабильность. Все проекты, которые сегодня реализуются за счёт бюджетов, нужно взять под контроль. Не сидеть в кабинете, а чаще бывать на местах. Второй момент, политический. Мы понимаем, какое время нас ожидает. Пройдут выборы главы региона, во многих территориях будут выборы местной власти. Конечно, остаются у меня определённые обязанности и перед Серовским округом. Мы давали людям обещания, нужно их выполнять. Вернусь к изучению Стратегии развития северных территорий, возможно, в неё нужно с учётом изменившихся обстоятельств вносить что-то новое. Уже сейчас в каждом муниципалитете мы разрабатываем стратегию развития до 2030 года.

— Сегодня одна из тем в повестке — развитие Краснотурьинска как ТОРа на основе федеральной программы.

— Мы рассматриваем эту программу как создание агломерации на севере региона. И Серов сделал серьёзный шаг в этом направлении, нас подстегнул Краснотурьинск. В Серове все необходимые предпосылки для этого есть, и, надеюсь, что проект ТОРа, который Елена Бердникова (глава Серовского ГО. — Ред.) вскоре представит комиссии первого вице-премьера российского правительства Игоря Шувалова, получит положительную оценку.

— 20 декабря у вас последний рабочий день в качестве главы администрации Серовского округа. С чего вы планируете начать первый рабочий день уже на посту управляющего?

— Начну я не 21, а 19 декабря, когда запланирована первая встреча с аппаратом управляющего округом. Мы соберёмся с коллективом, посмотрим структуру, лимиты финансирования на год, обсудим программу наших действий, чтобы я уже 21 декабря вышел на работу, имея определённый график. Для себя я определил территории, куда поеду в ближайшее время, хочу изучить все 15 муниципалитетов так же детально, как знаю Серов.