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Коротко о главном: уральцы объяснили, что имел в виду премьер

16 декабря 2016, 18:54 / Политика
Фото: government.ru

Фото: government.ru

  • Опубликовано в №236 от 17.12.2016 

В четверг, 15 декабря, в интервью журналистам федеральных телеканалов глава кабинета министров Дмитрий Медведев озвучил ключевые задачи правительства РФ на 2017 год и оценил главные достижения в различных отраслях. Главные тезисы премьера уральские эксперты прокомментировали для «ОГ».

ПРО ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЛЕКАРСТВА

Дмитрий Медведев обратил внимание на положительную динамику в фармацевтической отрасли. По его словам, Россия на 65–70 процентов удовлетворяет спрос населения на лекарственные препараты. По итогам этого года российская фармпромышленность, вынужденная выживать после введения санкций, увеличит объём производства ещё на 20 процентов.

Александр ПЕТРОВ, депутат Госдумы, председатель подкомитета по развитию медицинской, фармацевтической промышленности:

— Могу подтвердить слова премьер-министра. Если считать в упаковках и наименованиях, то мы действительно обеспечиваем себя лекарствами на 70 процентов. Но если смотреть в денежном выражении рынка, то доля отечественных препаратов — это около 30 процентов, так как они намного дешевле импортных. С этого года мы перешли на очень жёсткий стандарт производства. В связи с этим сейчас стоит вопрос о закрытии порядка 30 фармпредприятий, не соответствующих требованиям. Поэтому некачественных препаратов в аптеках на сегодняшний день нет. Статистика такова, что процент брака — менее 1, процент фальсификата — менее 0,1. Конечно, многого ещё не хватает. Чтобы мы решили все вопросы фармацевтики, по моему прогнозу, нам нужно ещё лет 10.

ПРО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

По словам премьер-министра, за последние несколько лет России удалось выйти на прирост сельского хозяйства на 3 процента в год. Медведев отметил, что в этом году был получен самый высокий за всю историю современной России урожай.

Илья БОНДАРЕВ, депутат свердловского Заксобрания, гендиректор ООО «УГМК-Агро»:

— Антисанкции позволили нам расти в сложных условиях. У нас появилась дополнительная возможность для реализации собственного товара. Поэтому для сельхозпроизводителей всё очень хорошо совпало. Но за два-три года не создать что-то глобальное, поэтому чем дольше мы будем защищать свой рынок и содействовать его развитию, тем лучше. Свердловская область — зона рискованного земледелия. Нынче по определённым позициям открытого грунта мы не выполнили плановые показатели.

ПРО ИНФЛЯЦИЮ

Дмитрий Медведев назвал инфляцию 2016 года «гипернизкой» за всю историю нашей страны. Если в прошлом году она достигла 14 процентов, то в 2016 году ожидается в пределах 5,5 процента. А на следующий год она прогнозируется и вовсе около четырёх процентов.

Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя Уральского банковского союза:

— Это официальный прогноз, озвученный Банком России. Думаю, что так и будет, если не случится форс-мажоров, которые невозможно предсказать. Например, в мае на Кубани случится минус 40 градусов и весь урожай замёрзнет, тогда инфляция пойдёт вверх. Мы не знаем внешних и внутренних шоковых ситуаций, остаётся надеяться, что их не произойдёт.

ПРО РОСТ ТАРИФОВ

Глава кабинета министров говорит, что в 2017 году тарифы будут ограничены инфляцией минус один процент. То есть при инфляции четыре процента индексация тарифа не может превысить три процента. Это ограничение касается как стоимости потребления энергоресурсов (газ, электричество), так и обязательных платежей, например, в Фонд капитального ремонта.

В свердловском министерстве энергетики и ЖКХ напомнили, что в регионе продолжает действовать ограничение роста платы за коммунальные услуги. В первом полугодии 2017 года она останется неизменной и будет находиться на уровне этого декабря. Во втором полугодии её рост будет ограничен максимально допустимым индексом 7,5 процента.

Сергей ПОЛЫГАНОВ, председатель комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры Общественной палаты Свердловской области:

— Не так давно вышло постановление правительства РФ, инициированное Федеральной антимонопольной службой, в котором сказано, что губернатор, как высшее должностное лицо, отвечает за рост тарифов в регионе. Поэтому я не сомневаюсь, что этот вопрос будет контролироваться жёстко. Ведь все прекрасно понимают, что рост тарифов неизбежно ведёт к снижению собираемости — чем больше мы платим, тем меньше можем платить. Это происходит просто потому, что у большой части малоимущих граждан возникает вопрос — купить продукты и лекарства или заплатить за коммуналку. Помимо снижения покупательской способности мы получаем рост социальной напряжённости, и первые лица государства говорят о том, что поднимать цены выше определённого уровня нельзя.

ПРО ПРОДАЖУ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ

Дмитрий Медведев рассказал, что увеличивая расходы на оборону, государство поддерживает предприятия ВПК. Которые при этом наращивают объём экспорта вооружения — сейчас это 17 миллиардов, а в перспективе — 20 миллиардов долларов.

Владимир КУКАРСКИХ, исполнительный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области:

— По итогам 2016 года уральские предприятия выполнили все свои обязательства в рамках международных договоров военно-технического сотрудничества. В 2017 году наш оборонный комплекс готов работать. Если Дмитрий Медведев говорит, что будет расти гособоронзаказ и экспорт, уверяю вас, что это на 100 процентов коснётся нас, потому что на Урале много предприятий, работающих на экспорт. В первую очередь это, конечно, продукция для Воздушно-космических сил.

ПРО НЕЭФФЕКТИВНУЮ ГОССОБСТВЕННОСТЬ

Глава правительства считает, что нужно ускорить ликвидацию неэффективных муниципальных и государственных предприятий. А руководителей МУПов и ГУПов, где плохо работают и воруют — наказывать.

Константин ИЛЬИЧЁВ, глава администрации Верхней Салды:

— Глава российского правительства считает, что неэффективные МУПы должны исчезнуть с рынка коммунальных услуг. Это правильно, но борьба должна вестись не с муниципальными учреждениями как таковыми, а с их неэффективностью. МУП может и должен работать качественно. В Верхней Салде сложилась уникальная ситуация — за всю коммунальную сферу округа отвечает МУП «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства». Всё сосредоточено в единых руках. МУП выстоял в кризисные времена, научился жить по средствам. Сейчас работает без долгов. Считаю, что муниципальные учреждения ЖКХ работают неэффективно там, где руководство считает свою работу способом обогащения, где снижен контроль со стороны глав муниципалитета.

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