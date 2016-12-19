Цена мандата в Госдуме превысила 50 миллионов рублей

Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Центральная избирательная комиссия представила депутатам Госдумы отчёт о финансовых итогах прошедшей избирательной кампании. В подробнейшем документе ЦИК РФ рассчитала, в какую сумму партиям обошёлся каждый голос избирателя и сколько партийным объединениям, прошедшим в федеральный парламент, стоил думский мандат с учётом потраченных денег.

Всего в избирательные фонды 14 политических партий поступило пять миллиардов рублей (учитывая региональные отделения). Большая часть суммы – 3,2 миллиарда – собственные средства партий. Самой богатой в этом плане оказалась «Единая Россия» (1,6 миллиарда рублей). Следом, с большим отставанием, идут ЛДПР (390 миллионов рублей) и «Справедливая Россия» (380 миллионов рублей).

Юридические лица пополнили фонды партий на 1,6 миллиарда рублей. 178 миллионов пожертвовали граждане.

Участники выборной гонки в целом истратили 4,9 миллиарда рублей. Причём более 80 процентов от этой суммы пришлось на четыре парламентские партии. Самые мизерные расходы на думскую кампанию продемонстрировали партия «Воля» – 438 тысяч рублей и «Родная партия» – 224 тысячи рублей.

Основные траты были связаны с финансированием предвыборной агитации. 2,4 миллиарда рублей ушло на выпуск и распространение собственных агиток. Что касается СМИ, то судя по цифрам, партии отдают предпочтение телерадиокомпаниям – 1,1 миллиарда рублей. На агитацию в периодических изданиях они израсходовали 185,8 миллиона.

В своём отчёте ЦИК РФ высчитала, сколько каждая из партий, из попавших в Госдуму, потратила на одного избирателя. Например, за «Единую Россию» на выборах проголосовало 28,5 миллиона человек. На кампанию она потратила 2,2 миллиарда рублей. Получается, что один голос избирателя обошёлся ей примерно в 80 рублей. В случае ЛДПР – 101 рубль, КПРФ – 43 рубля, затраты «Справедливой России» – 258 рублей на голос.

На этом Центризбирком не остановился. Он сопоставил объёмы потраченных партиями средств с количеством полученных ими мандатов. Самым дорогим мандат вышел у «Справедливой России» – 52,9 миллиона рублей. На втором месте ЛДПР (20, 6 миллиона), на третьем «Единая Россия» (16,2 миллиона). Меньше всех получилось у КПРФ – 8,8 миллиона рублей за депутатское кресло.

Отдельно в отчёте представлены орграсходы избирательных комиссий. Так, на подготовку к голосованию из федеральной казны было израсходовано 9,8 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы ушла на на оплату труда сотрудников избиркомов – 8,1 миллиарда рублей. В частности, Избирательная комиссия Свердловской области потратила на выборы 295 миллионов рублей.