Автор


Цена мандата в Госдуме превысила 50 миллионов рублей

19 декабря 2016, 19:10 / Политика
  • Опубликовано в №237 от 20.12.2016

Центральная избирательная комиссия представила депутатам Госдумы отчёт о финансовых итогах прошедшей избирательной кампании. В подробнейшем документе ЦИК РФ рассчитала, в какую сумму партиям обошёлся каждый голос избирателя и сколько партийным объединениям, прошедшим в федеральный парламент, стоил думский мандат с учётом потраченных денег.

Всего в избирательные фонды 14 политических партий поступило пять миллиардов рублей (учитывая региональные отделения). Большая часть суммы – 3,2 миллиарда – собственные средства партий. Самой богатой в этом плане оказалась «Единая Россия» (1,6 миллиарда рублей). Следом, с большим отставанием, идут ЛДПР (390 миллионов рублей) и «Справедливая Россия» (380 миллионов рублей).

Юридические лица пополнили фонды партий на 1,6 миллиарда рублей. 178 миллионов пожертвовали граждане.

Участники выборной гонки в целом истратили 4,9 миллиарда рублей. Причём более 80 процентов от этой суммы пришлось на четыре парламентские партии. Самые мизерные расходы на думскую кампанию продемонстрировали партия «Воля» – 438 тысяч рублей и «Родная партия» – 224 тысячи рублей.

Основные траты были связаны с финансированием предвыборной агитации. 2,4 миллиарда рублей ушло на выпуск и распространение собственных агиток. Что касается СМИ, то судя по цифрам, партии отдают предпочтение телерадиокомпаниям – 1,1 миллиарда рублей. На агитацию в периодических изданиях они израсходовали 185,8 миллиона.

В своём отчёте ЦИК РФ высчитала, сколько каждая из партий, из попавших в Госдуму, потратила на одного избирателя. Например, за «Единую Россию» на выборах проголосовало 28,5 миллиона человек. На кампанию она потратила 2,2 миллиарда рублей. Получается, что один голос избирателя обошёлся ей примерно в 80 рублей. В случае ЛДПР – 101 рубль, КПРФ – 43 рубля, затраты «Справедливой России» – 258 рублей на голос.

На этом Центризбирком не остановился. Он сопоставил объёмы потраченных партиями средств с количеством полученных ими мандатов. Самым дорогим мандат вышел у «Справедливой России» – 52,9 миллиона рублей. На втором месте ЛДПР (20, 6 миллиона), на третьем «Единая Россия» (16,2 миллиона). Меньше всех получилось у КПРФ – 8,8 миллиона рублей за депутатское кресло.

Отдельно в отчёте представлены орграсходы избирательных комиссий. Так, на подготовку к голосованию из федеральной казны было израсходовано 9,8 миллиарда рублей. Большая часть этой суммы ушла на на оплату труда сотрудников избиркомов – 8,1 миллиарда рублей. В частности, Избирательная комиссия Свердловской области потратила на выборы 295 миллионов рублей.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

2 часа назад

Цена мандата в Госдуме превысила 50 миллионов рублей
Центральная избирательная комиссия представила депутатам Госдумы отчёт о финансовых итогах прошедшей избирательной кампании.

16 декабря 2016

Коротко о главном: уральцы объяснили, что имел в виду премьер
В четверг, 15 декабря, в интервью журналистам федеральных телеканалов глава кабинета министров Дмитрий Медведев озвучил ключевые задачи правительства РФ на 2017 год и оценил главные достижения в различных отраслях. Главные тезисы премьера уральские эксперты прокомментировали для «ОГ».

16 декабря 2016

На севере появится своя агломерация
Глава администрации Серовского ГО Евгений ПРЕИН стал новым управляющим Северным управленческим округом. На этом посту он сменил Владимира Овчинникова, а почти пять лет назад, в мае 2012 года, он же сменил в кресле главу администрации города.

14 декабря 2016

Свердловских мэров объединит глава Ивделя
Новым руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области был избран глава Ивделя Пётр СОКОЛЮК. На этом посту он сменил экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, который в марте возглавил Южный управленческий округ и сложил полномочия председателя правления ассоциации.

13 декабря 2016

Свердловский депутат попался на пьяной езде
Депутат регионального Заксобрания, член фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян в ночь на 11 декабря был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. Справедливоросса подозревают в нетрезвом вождении. Инцидент с его участием записали на камеру мобильного телефона и в понедельник вечером показали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». Не исключено, что в случае подтверждения факта пьяной езды он может лишиться мандата.

13 декабря 2016

Мэров призвали брать пример с «Большого Екатеринбурга»
В следующем году муниципалитеты области разработают собственные стратегии социально-экономического развития по примеру первопроходцев — городов «Большого Екатеринбурга». Такую задачу главам поставил губернатор Евгений Куйвашев вчера на совещании глав муниципальных образований.

12 декабря 2016

Евгений Куйвашев произвёл кадровые перестановки в руководстве Свердловской области
Губернатор Евгений Куйвашев подписал три указа о назначении новых руководителей трёх региональных ведомств.

12 декабря 2016

Мэрам не сидится в креслах
За год сразу десять муниципальных глав оставили свои посты досрочно.

12 декабря 2016

Свердловская элита отметила День Конституции в Ельцин Центре
12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднования Дня Конституции. В президентском центре собралась вся политическая и общественная элита Свердловской области.

12 декабря 2016

Льготники Екатеринбурга получили 145 квартир
Новый дом расположен в Екатеринбрге на улице Суходольской в микрорайоне Широкая Речка. Для льготников в нём предназначено 145 квартир.

Последние новости
Что было раньше