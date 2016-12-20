После выступления Путина НКО вышли в приоритет

Опубликовано в №238 от 21.12.2016

Выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание некоммерческим организациям. В частности, глава государства дал поручение завершить формирование правовой базы для НКО, не «нагораживая» дополнительных барьеров. Во многих регионах, в частности, в Свердловской области, Президента услышали и уже приступили к реализации наказа.

Президент дал очень чёткий сигнал региональным властям больше доверять социально ориентированным НКО, призвав губернаторов и муниципальные власти не жадничать и по максимуму привлекать в проекты социальные НКО, а не отдавать проекты по привычке госструктурам.

К слову, когда Президент до этого в своём публичном выступлении касался темы некоммерческих объединений (на прошлогоднем форуме Общественной палаты «Сообщество»), это обернулось для них дополнительными преференциями. Конкретно, появился перечень основных направлений деятельности социально ориентированных НКО. В этой сфере были определены 20 приоритетных направлений. Для таких организаций стали доступны бюджетные средства, выделяемые на социальные цели, причём минимум на два года.

Очередная реакция на поручение Президента не заставила себя долго ждать. Буквально через неделю после Послания Федеральному собранию Госдума приняла поправки в закон о поддержке социально ориентированных НКО. Они необходимы, чтобы новый статус общественных организаций как исполнителей общественно полезных услуг с 1 января 2017 года заработал в полном объёме. Помимо двухлетней поддержки, организациям будет предоставляться бесплатное эфирное время, бесплатная печатная площадь.

Сами представители поддерживают идею финансирования на срок менее двух лет, так как отсутствие постоянных средств — это главная проблема. Также они просят наделить их преференциями малого бизнеса. Это освободит их от частых внеплановых проверок.

Плотнее вопросами некоммерческих организаций занялись и в регионах.

— Мы развиваем законодательную базу в этой части. На одном из последних заседаний мы приняли закон, расширяющий виды деятельности НКО, которым может оказываться поддержка со стороны государства. В частности, добавили в этот реестр ещё и социальный детский туризм, — сообщила председатель комитета свердловского Заксобрания по молодёжной политике Елена Чечунова.

Что касается финансирования НКО, то, по словам руководителя бюджетного комитета Владимира Терешкова, в принятом региональном бюджете 2017 года объёмы остались на уровне этого года.

— Исходя из Послания Президента, будем смотреть возможность увеличения финансирования. 1 января вступит в силу принятый по НКО закон. Поэтому в ходе исполнения бюджета будем к этому вопросу неоднократно возвращаться, — рассказал Терешков.

В Свердловской области работает около семи тысяч НКО, реализующих социальные проекты.