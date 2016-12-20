Экс-депутаты Госдумы от Свердловской области отказались освободить служебные квартиры

Опубликовано в №238 от 21.12.2016

Два бывших депутата Госдумы от Среднего Урала — эсер Геннадий Носовко и либерал-демократ Владимир Таскаев — оказались в числе тех, кто вовремя не выселился из служебных квартир.

Всего среди нарушителей, которые не освободили жильё в Москве по улице Улофа Пальме до 5 декабря, числятся 18 человек: трое экс-депутатов из «Единой России», четверо из «Справедливой России», столько же из ЛДПР, семеро из КПРФ, рассказал РБК замглавы комитета по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов.

Он отметил, что экс-депутаты «ведут себя недобросовестно», подчеркнув, что «согласно закону РФ они должны были освободить квартиры до 5 декабря». По словам Михаила Романова, пока влиять на тех, кто не выехал, пытаются через фракции, но если до конца года результата не будет, то управделами президента будет обращаться в суд, чтобы в вопрос уже вмешались судебные приставы.

Напомним, что в 2015 году был принят закон, который перенёс выборы Госдумы седьмого созыва с декабря на сентябрь. Согласно новым нормам у депутатов, которые не были избраны в новый созыв, все льготы сохранились лишь до 4 декабря. Среди них — денежные выплаты, условия медицинского обеспечения и право пользования служебной квартирой в Москве.