8 минут назад
Сообщение по вертикали
По инициативе Павла Крашенинникова создается Ассамблея, задача которой — лоббирование региональных интересов.
9 минут назад
На Среднем Урале завершена реформа госуправления
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внесении изменений в структуру администрации губернатора Свердловской области.
11 минут назад
Экс-депутаты Госдумы от Свердловской области отказались освободить служебные квартиры
Два бывших депутата Госдумы от Среднего Урала — эсер Геннадий Носовко и либерал-демократ Владимир Таскаев — оказались в числе тех, кто вовремя не выселился из служебных квартир.
18 минут назад
После выступления Путина НКО вышли в приоритет
Выступая с Посланием Федеральному собранию, Президент РФ Владимир Путин уделил особое внимание некоммерческим организациям. В частности, глава государства дал поручение завершить формирование правовой базы для НКО, не «нагораживая» дополнительных барьеров. Во многих регионах, в частности, в Свердловской области, Президента услышали и уже приступили к реализации наказа.
23 часа назад
Цена мандата в Госдуме превысила 50 миллионов рублей
Центральная избирательная комиссия представила депутатам Госдумы отчёт о финансовых итогах прошедшей избирательной кампании.
16 декабря 2016
Коротко о главном: уральцы объяснили, что имел в виду премьер
В четверг, 15 декабря, в интервью журналистам федеральных телеканалов глава кабинета министров Дмитрий Медведев озвучил ключевые задачи правительства РФ на 2017 год и оценил главные достижения в различных отраслях. Главные тезисы премьера уральские эксперты прокомментировали для «ОГ».
16 декабря 2016
На севере появится своя агломерация
Глава администрации Серовского ГО Евгений ПРЕИН стал новым управляющим Северным управленческим округом. На этом посту он сменил Владимира Овчинникова, а почти пять лет назад, в мае 2012 года, он же сменил в кресле главу администрации города.
14 декабря 2016
Свердловских мэров объединит глава Ивделя
Новым руководителем Совета муниципальных образований Свердловской области был избран глава Ивделя Пётр СОКОЛЮК. На этом посту он сменил экс-мэра Каменска-Уральского Михаила Астахова, который в марте возглавил Южный управленческий округ и сложил полномочия председателя правления ассоциации.
13 декабря 2016
Свердловский депутат попался на пьяной езде
Депутат регионального Заксобрания, член фракции «Справедливая Россия» Армен Карапетян в ночь на 11 декабря был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ДПС. Справедливоросса подозревают в нетрезвом вождении. Инцидент с его участием записали на камеру мобильного телефона и в понедельник вечером показали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть». Не исключено, что в случае подтверждения факта пьяной езды он может лишиться мандата.
13 декабря 2016
Мэров призвали брать пример с «Большого Екатеринбурга»
В следующем году муниципалитеты области разработают собственные стратегии социально-экономического развития по примеру первопроходцев — городов «Большого Екатеринбурга». Такую задачу главам поставил губернатор Евгений Куйвашев вчера на совещании глав муниципальных образований.