На Среднем Урале завершена реформа госуправления

Опубликовано в №238 от 21.12.2016

Евгений Куйвашев подписал распоряжение о внесении изменений в структуру администрации губернатора Свердловской области.

Произошло объединение подразделения администрации губернатора и правительства. Ключевым направлением работы этого блока в правительстве станет организационно-протокольное обеспечение — всё, что связано с планированием деятельности губернатора и правительства. Отдельное внимание уделено работе с обращениями граждан и выстраиванию обратной связи главы региона со свердловчанами. В приоритете останется кадровая политика и нормативно-правовое обеспечение деятельности, включающее экспертизу нормативных актов, а также контроль исполнения решений главы региона. Администрация также будет выстраивать внутреннюю политику, осуществлять взаимодействие с муниципалитетами, вести экспертно-аналитическую работу.