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Сообщение по вертикали

20 декабря 2016, 18:57 / Политика
Павел Крашенинников будет отвечать за работоспособность депутатской вертикали со стороны федерального парламента, а Людмила Бабушкина — со стороны регионального. Фото: Алексей Кунилов

Павел Крашенинников будет отвечать за работоспособность депутатской вертикали со стороны федерального парламента, а Людмила Бабушкина — со стороны регионального. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №238 от 21.12.2016

Депутатская вертикаль, цель которой — наладить тесное сотрудничество между народными избранниками всех уровней: от федеральных до муниципальных, начинает принимать вполне ясные и понятные очертания. В начале декабря депутатам был разослан проект положения свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль». Всё это время он активно обсуждался и дорабатывался. На этой неделе документ должен оказаться на столе инициатора «вертикали» парламентария Госдумы РФ Павла Крашенинникова.

Напомним, идею депутатской вертикали Павел Крашенинников начал продвигать ещё во время предвыборной кампании. После выборов тема не заглохла. В конце октября состоялось первое заседание оргкомитета по созданию объединения депутатов. И вот уже фактически на выходе документ, где будет прописана вся структура «вертикали». Проект положения в распоряжение «ОГ» предоставила помощница Павла Крашенинникова, экс-депутат свердловского Заксобрания Галина Артемьева.

— Весь декабрь мы проводили обсуждение документа в управленческих округах, — рассказывает Галина Николаевна. — Первое состоялось в Западном управленческом округе. Второе — в Восточном, в Ирбите. 12 декабря председатели дум, входящих в состав Горнозаводского управленческого округа, встречались в Нижнем Тагиле. 13 декабря южане собирались в Каменске-Уральском. 14 числа северяне обсуждали положение в Карпинске.

По её словам, также с документом успели ознакомиться депутаты ЗакСО. Сложнее всего направить положение оказалось свердловским парламентариям Госдумы, так как у некоторых из них до сих пор проблемы с оборудованием кабинетов в Москве.

Первое собрание «Депутатской вертикали» состоялось в конце октября в Свердловском Заксобрании. Фото: Андрей Альшевских

Согласно проекту положения, в «депутатскую вертикаль» могут входить «изъявившие желание» представители региона в Совете Федерации, Госдуме, Законодательном собрании и муниципальных думах. Чтобы вступить в «вертикаль», нужно написать заявление на имя её председателя, который избирается из депутатов Госдумы большинством голосов участников объединения (скорее всего им станет Павел Крашенинников). Партийная принадлежность никакой роли при рассмотрении заявлений играть не будет.

Создаётся объединение с целью содействия экономическому и социальному развитию области. В проекте определено девять задач. Основная — участники вертикали должны совместно определять проблемы региона и искать методы совершенствования областного законодательства. Предполагается, что такая координация муниципальных, областных и федеральных депутатов увеличит скорость продвижения законодательных инициатив в Госдуме и ЗакСО.

Высшим руководящим органом «депутатской вертикали» будет Ассамблея. В её состав войдут свердловские представители СовФеда и Госдумы, представитель Екатеринбургской гордумы, представитель губернатора, руководители отделений «депвертикали» в управленческих округах (они будут созданы) и ответсек Совета депутатской вертикали. Исполнительным органом «вертикали» будет Совет. В него войдут три сопредседателя (председатель объединения, председатель ЗакСО и один из сенаторов). Все они будут курировать соответствующие отделения «депвертикали». Заседания Ассамблеи и Совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

— По итогам обсуждений в этот проект были подготовлены некоторые поправки. Ориентировочно, 15 января пройдёт второе заседание оргкомитета «депутатской вертикали». В феврале будет общее собрание, — сообщила Галина Артемьева.

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