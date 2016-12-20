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Убийство посла России квалифицировано как теракт

20 декабря 2016, 19:30 / Политика
Андрей Карлов работал Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Турецкой Республике с 12 июля 2013 года. Фото: mid.ru

Андрей Карлов работал Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Турецкой Республике с 12 июля 2013 года. Фото: mid.ru

  • Опубликовано в №238 от 21.12.2016 

19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в центре современного искусства в Анкаре был застрелен посол России в Турции Андрей Карлов. В МИДе России подчеркнули, что считают произошедшее террористическим актом.

Убийцу, уничтоженного в результате спецоперации, звали Мевлют Мерт Алтынташ, он 2,5 года работал в полиции. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «подлым убийством» и провокацией, которая направлена на срыв добрых отношений с Турцией и урегулирования в Сирии.

Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили трагедию и договорились, что Россия направит в Турцию следственную группу для расследования убийства посла.

— Прошу Министерство иностранных дел представить Андрея Карлова посмертно к государственной награде и сделать предложения по увековечению его памяти. Ответом на убийство посла может быть только одно — усиление борьбы с террором, — сказал Владимир Путин.

Президент поручил «усилить охрану дипломатических представительств Турецкой Республики в России». Отметим, что в Екатеринбурге находится почётное консульство Турции.

— Помимо наших собственных сил безопасности, нашей охраной занимается специальный отдел полиции. Он, конечно, усилил меры по нашей охране, — подтвердили «ОГ» в иностранном представительстве.

Опасная профессия

Убитые российские и советские послы:

30 января 1829 года нападению подверглась российская миссия в Тегеране, убит чрезвычайный посланник, поэт Александр Грибоедов.

10 мая 1923 года в Лозанне убит Посол Советского Союза в Швейцарии Вацлав Воровский.

7 июня 1927 года в Варшаве был убит Чрезвычайный и Полномочный Посол Советского Союза в Польше Пётр Войков.

Депутаты Госдумы от Свердловской области считают случившуюся трагедию провокацией.

— Основная цель — это подрыв российско-турецких отношений, которые нормализуются в последнее время. В октябре этого года на правительственном уровне было достигнуто соглашение о начале строительства газопровода «Турецкий поток», есть интерес к контрактам в сфере военно-технического сотрудничества, в ближайшее время должна состояться встреча между руководством России, Турции и Ирана по вопросам урегулирования ситуации в Сирии. Кому-то очень не нравилось такое развитие событий, кто-то хотел данным преступлением не просто дестабилизировать отношения между двумя странами, но и сорвать процесс мирного урегулирования в сирийском конфликте, — сказал «ОГ» член комитета ГД по международным делам Зелимхан Муцоев.

— Прощать убийство нельзя. Но и поспешных решений следует избежать. Террорист вряд ли был фанатиком. Преступление произошло под телекамеры, в прямом эфире. Неслучайно выбрано и мероприятие. Поэтому — на повестке первый же вопрос: кто и почему оставил нашего посла без охраны? И следом ключевое — кому выгодна провокация, — прокомментировал Андрей Альшевских.

Отметим, что это не единственный теракт, который случился 19 декабря. В Берлине массивный трейлер, гружённый 25 тоннами металла, врезался в рождественский базар в центре города — 12 человек погибли, 48 ранены. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что исходя из имеющейся информации, это следует считать терактом и признала, что его совершил уроженец Пакистана, который просил в Германии убежища.

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