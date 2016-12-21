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Техприсоединение тормозят земельные согласования

21 декабря 2016, 18:53 / Политика
  • Опубликовано в №239 от 22.12.2016

На получение земли под строительство электросетевых объектов, необходимых для техприсоединения потребителей, энергетики тратят в 10 раз больше времени, чем на возведение самих объектов. Об этом рассказал заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности МРСК Урала Антон Дьячков на заседании инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, которое 21 декабря по поручению главы региона провёл первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

— Компании требуется от 157 до 332 дней, чтобы разработать проектно-сметную документацию, куда включены вопросы отведения земли. Отмечу, что сама реализация строительства электросиловых объектов после оформления всех документов занимает всего 30 дней, — сказал Антон Дьячков.

Так, сетевой организации требуется 14 дней для получения кадастрового плана территории, до 100 дней занимает подготовка схемы размещения объекта на плане, 60 дней — согласование пересечения трасс с коммуникациями смежных организаций с выдачей техусловий, и ещё до двух месяцев необходимо для подготовки постановления о выдаче разрешения на использование земельного участка.

По словам Антона Дьячкова, «показатель по подключению объектов малого и среднего бизнеса к электросетям 59 дней, сейчас достигается путём предельных усилий и исключительно с помощью механизмов ручного управления и в тех случаях, где отсутствуют искусственные барьеры». В большинстве случаев МРСК Урала сталкивается со значительными сложностями. В результате 40 процентов договоров техприсоединения с просроченными обязательствами связаны с проблемами согласования земли.

На заседании совета отметили, что сроки подключения к сетям являются одним из важнейших показателей инвестиционной привлекательности региона. И для сокращения сроков техприсоединения необходимо изменить регламенты ведомств, а также упростить порядок установления публичных сервитутов на земельные участки, находящиеся в частной собственности.

Кроме того, энергетики посетовали на то, что недавно построенные подстанции загружены только наполовину, поскольку строятся по устаревшим нормам проектирования.

— Мы их не можем уменьшить, а энергопотребление в квартирах упало не просто в разы. Кто помнит: телевизор «Электрон 716» потреблял

1 киловатт, а сейчас полутораметровый телевизор потребляет всего 100 ватт. Но нормы с того времени не менялись, и мы запрашиваем лишнюю мощность, которая остаётся невостребованной. Нормы энергопотребления надо уменьшать. Они не соответствуют реалиям текущего времени, — прозвучало на совещании.

Вице-губернатор Алексей Орлов назвал это предложение разумным и отметил, что в энергетике есть нормы, которые не менялись с 1978 года, и сейчас они требуют корректировки.

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Техприсоединение тормозят земельные согласования
На получение земли под строительство электросетевых объектов, необходимых для техприсоединения потребителей, энергетики тратят в 10 раз больше времени, чем на возведение самих объектов. Об этом рассказал заместитель гендиректора по инвестиционной деятельности МРСК Урала Антон Дьячков на заседании инвестиционного совета при губернаторе Свердловской области, которое 21 декабря по поручению главы региона провёл первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

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