Псевдоэкологи срывают второй многомиллионный проект. Кто за ними стоит?

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Группа активистов в Свердловской области пытается сорвать приход в регион крупного инвестора.

ГК «Титан» ещё не подавала официальной заявки на размещение в закрытом городе Новоуральск производства металлургического кремния, однако известно, что региональное правительство ведёт с ними переговоры уже более полугода — в рамках форума «Иннопром-2016» губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал с гендиректором НПО «Силарус» (97, 5 процента акций принадлежат омской ГК «Титан») Мариной Красько соглашение о сотрудничестве. Правительство предложило инвестору зайти в территорию опережающего развития, которая создаётся в Новоуральске.

Однако к этому моменту в различных СМИ вышло около сотни публикаций о вреде поликристаллического кремния (его производство даже не обсуждается), а также появились альтернативные экспертизы проекта (которого ещё нет). Всю осень активисты готовили акции протеста. Но в закрытом городе проводить их непросто — местные жители особой активности не проявили, а выписывать пропуска для массовки екатеринбургским студентам слишком сложно в плане согласований.

В октябре на сайте Change.org появилась петиция с требованием не допустить строительства этого завода. «В Новоуральске находится крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана — Уральский электрохимический комбинат. Если рядом с этим заводом появится ещё один, экологию города, которая и так оставляет желать лучшего, уже ничего не спасёт. По открытым данным, в Свердловской области действует более 1 500 промышленных предприятий, выбрасывающих вредные вещества». Сейчас её подписали 38 тысяч человек.

Как рассказал «ОГ» мэр Новоуральска Владимир Машков, протестная активность нагнеталась несколько месяцев, и её пик пришёлся на период рассмотрения в Москве заявки по ТОР. Глава считает, что была использована стандартная схема проведения негативной информационной кампании. В администрации полагают, что у её организаторов (среди которых практически нет местных жителей) два мотива. Во-первых, в сентябре в Ново-

уральске пройдут выборы в гордуму. Недавно было сокращено количество мест в представительском органе, и конкуренция на выборах будет жёсткой. История с «кремниевой бомбой» выгодна с точки зрения политического пиара. Не исключено, что на этой волне выдвинется руководитель представительства СРОО «Гражданин Урала» в Новоуральске Альбина Бурова.

Во-вторых, протест можно монетизировать. «Гражданин Урала» — это некоммерческая организация, которая получает деньги от нерезидентов. В соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке появились странички о «новой угрозе», к продвижению информации привлечены боты. Одним из лидеров сопротивления стал член СРОО «Гражданин Урала» Даниэль Марголис. По данным с личной страницы в соцсетях, молодой человек окончил школу в Екатеринбурге в 2007 году, придерживается либеральных взглядов. Данные о постоянном месте работы не указаны. Даниэль Марголис появился в публичном пространстве в период «протестов экологов» в Дегтярске. Строительство сурьмяного завода там в итоге было сорвано. Сейчас инвестор рассматривает вариант размещения площадки в Асбесте.