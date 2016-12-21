Несмотря на то, что это была пресс-конференция, а не заседание, всё равно главным модератором мероприятия была председатель регионального парламента Людмила Бабушкина. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

Вчера, 21 декабря, руководство свердловского Заксобрания провело итоговую пресс-конференцию. Перед журналистами выступили председатель регионального парламента Людмила Бабушкина и председатели шести (из восьми существующих) профильных комитетов — Елена Чечунова, Владимир Терешков, Альберт Абзалов, Вячеслав Погудин, Сергей Никонов и Валентин Лаппо.

Об итогах осенней сессии

— В сентябре был избран новый созыв Законодательного собрания. В осеннюю сессию в обновлённом составе мы приняли 71 закон.

Многие принятые инициативы были направлены на привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего бизнеса. Например, один из таких законов вводит специальные инвестконтракты и гарантирует инвесторам фиксированную ставку налога на прибыль в размере 13,5 процента и освобождает от налога на имущество. Также мы приняли законопроект о внесении изменений в закон о поддержке развития малого и среднего предпринимательства, позволяющий включать в основной уставный капитал имущество Свердловской области.

Прежде чем начать отвечать на вопросы журналистов, председатели комитетов представили отчёт о проделанной за осеннюю сессию работе. Фото: Алексей Кунилов

Бюджет формировался сложно. Но мы предусмотрели средства по всем социальным обязательствам. Также приняли закон о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны к 72-й годовщине Победы.

Работая над бюджетом, мы постарались предусмотреть те направления, которые были предложены нам избирателями в ходе кампании. Это дорожное строительство, газификация, строительство стадионов, поддержка молодёжи. Напомню, 2017 год будет Годом экологии. В бюджете мы также предусмотрели средства на реализацию программ экологической безопасности, охрану окружающей среды, — рассказала Людмила Бабушкина.

О депутатской вертикали

Председатель ЗССО также рассказала, что вместе с членом Совета Федерации Аркадием Чернецким она станет сопредседателем Совета депутатской вертикали, которая призвана объединить парламентариев различных уровней.

— Собственно, председателем Совета вертикали будет инициатор её создания — депутат Госдумы Павел Крашенинников, — сообщила Людмила Бабушкина. — Почему поддержали идею создания вертикали? Порой мы не можем реализовать те предложения, которые нам высказывают наши избиратели, например, по внесению изменений в административный кодекс, земельный кодекс, потому что без внесения изменений в федеральное законодательство мы не имеем права превысить свои полномочия и вносить изменения в наше.

О реформе свердловского правительства

— Если говорить о взаимодействии исполнительной и законодательной власти, то та настойчивость, которая сегодня присутствует у губернатора региона в выстраивании чёткой работы, чёткого взаимодействия разных ветвей власти, даёт свои результаты. Реформа не замедлила своевременного принятия законодателями всех программ, законов и бюджета, — прокомментировала Людмила Бабушкина.

О массовом отравлении «Боярышником» в Иркутске

Свердловское Заксобрание планирует выйти на федеральный уровень с инициативой о запрете или ограничении продажи «Боярышника» (подробнее о проблеме на странице V). Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов.

— Необходимо предпринимать законодательные меры. Но нужно понимать, что это не продается в магазинах — это продаётся в аптеках. На данный момент работает постоянно действующая группа в сфере оборота алкоголя. В феврале будет очередное заседание группы, и там есть вопрос о законодательной инициативе о запрете и ограничении продажи «Боярышника», — рассказал народный избранник.