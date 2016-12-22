11 лет назад депутатам ЗССО решили давать серебряные значки

Основа нагрудного знака депутата ЗССО изготовлена из серебра, а лицевая сторона покрыта эмалью. Фото: gerb.rossel.ru

Опубликовано в №239 от 22.12.2016

В 2005 году на совместном заседании двух палат регионального парламента был утверждён должностной знак депутата Законодательного собрания Свердловской области.

Нагрудный знак депутата ЗССО представляет собой стилизованное изображение флага области. Размер знака — 37 на 29 миллиметров.

Знак вручается каждому депутату одновременно с удостоверением на первом заседании нового состава Законодательного собрания. При прекращении срока депутатских полномочий нагрудный знак сдавать не надо — он остаётся владельцу на память.

Любопытно, что в положении о символе прописан алгоритм действий при утрате знака. Но, как сообщил «ОГ» заместитель председателя парламентской комиссии по символам Владимир Никитин, случаев утери знака за 11 лет не было ни одного.