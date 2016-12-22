Первому заместителю губернатора доверили резервный фонд

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов получил полномочия по распоряжению региональным резервным фондом. Об этом на вчерашнем заседании регионального правительства сообщила замгубернатора — министр финансов региона Галина Кулаченко.

Ранее право на выдачу поручений о выделении средств из резервного фонда правительства региона было лишь у главы Среднего Урала.

Как пояснила на заседании правительства автор инициативы, глава минфина Галина Кулаченко, это необходимо для «повышения оперативности».

— Изменение происходит в целях усиления работы по этому направлению, по распоряжению губернатора, — заявила министр.

В резервном фонде области хранятся средства, предназначенные для финансирования непредвиденных расходов. В первую очередь на ликвидацию последствий крупных аварий и стихийных бедствий. На 2017 год в региональном бюджете на эти цели зарезервировано 500 миллионов рублей.