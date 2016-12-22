Новым мэром Артёмовского стал сельский глава

Опубликовано в №240 от 23.12.2016

Вчера дума Артёмовского ГО избрала нового главу муниципалитета. Им стал председатель территориального органа местного самоуправления (ТОМС) села Покровское Андрей Самочёрнов, чью кандидатуру поддержало 14 из 19 депутатов. Ещё пятеро отдали свои голоса за бывшего начальника управления соцполитики Сергея Темченкова. Сегодня новый глава приступает к своим обязанностям.

Депутаты выбрали главу по системе, миновать которую они пытались целых 14 раз! Именно столько раз дума не приняла поправку в устав муниципалитета, предполагающую переход от прямых выборов мэра к «пятой модели» (когда главу выбирают депутаты из кандидатур, предложенных конкурсной комиссией). Когда на 15-й раз дума уже в новом составе эту поправку всё-таки приняла, один из её ярых противников, депутат Александр Шарафиев пояснил, что думцы голосовали «не за выборы по результатам конкурсной комиссии, а за выход из патовой ситуации» — 7 октября завершался трёхмесячный срок, данный думе облсудом для приведения устава в соответствии областному законодательству.

Изначально на пост главы заявились шесть кандидатов. Помимо Андрея Самочёрнова и Сергея Темченкова, это гендиректор ОАО «Региональный информационный центр» (РИЦ) Кирилл Карманов, бывший заместитель главы администрации городского округа Сергей Табаринцев, депутат местной думы Игорь Бабкин, а также местный предприниматель Артур Багдасарян.

Ранее Андрей Самочёрнов отмечал, что главе нужна программа развития муниципалитета не с абстрактными тезисами, а с конкретными приоритетами, где названа проблема, путь её решения и ответственный.

— Планов много. Нужно исправлять ситуацию, которая сложилась в Артёмовском. Сейчас наши проблемные точки — это дороги, освещение, мусор. Кроме того, нужно чаще попадать в областные программы — у нас только проектов на 400 миллионов. В области действует 28 государственных программ, но мы в настоящее время можем участвовать только в четырёх, — рассказал «ОГ» новоизбранный глава. — Пока кардинальных кадровых решений приниматься не будет — все сотрудники работают, причём работают на тех должностях, на которых должны. В ближайшее время с помощью депутатов городской думы нам предстоит разобраться с новой структурой администрации и утвердить её.

Должность председателя ТОМС села Покровское пока остаётся вакантной. Новый руководитель будет выбран по результатам конкурса, который, вероятно, пройдёт уже в следующем году.